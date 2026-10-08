Найбагатша людина на Землі, Ілон Маск, який свого часу забезпечив українців Старлінками, не просто повертається в уряд Трампа, а буде одним із очільників дослідження Пентагону щодо майбутнього ведення війн під назвою проєкт “Меридіан” (Project Meridian).

Про це 1 жовтня оголосив міністр оборони США Піт Гегсет, передає ВВС.

Попри те, що проєкт триватиме лише чотири місяці, американська та європейська преса ледве не щодня пишуть про те, що означає ця нова місія Маска.

Як наголошує Axios, це перша офіційна роль Маска як радника адміністрації Трампа після гучного публічного конфлікту з президентом минулого року, що виник після його виходу з проєкту DOGE.

Але крім нього, керувати проєктом будуть засновник Anduril Industries 34-річний Палмер Лакі та колишній спікер Палати представників, 83-річний Ньют Ґінгріч.

Як відзначає Axios, компанії Маска та Лакі мають великі контракти з Пентагоном.

SpaceX є ключовою ланкою в системі запусків для національної безпеки США, тоді як Anduril постачає засоби радіоелектронної боротьби, перехоплювачі, ракетні двигуни та безпілотні літальні апарати.

Еміл Майкл, відповідальний за технологічний напрям у Пентагоні, сприятиме реалізації цього проєкту.

Для дітей та онуків

“Ми використовуємо унікальну перевагу Америки, якої не мають наші супротивники: наших новаторів, керівників вищої ланки та фахівців у сфері технологій — людей, здатних мислити масштабно й діяти рішуче, які знайдуть креативні рішення для конфліктів майбутнього”, — заявив Гегсет, представляючи команду керівників проєкту з дослідження майбутніх воєн.

За словами Гегсета, ініціатива Meridian зосередиться на аналізі “сфер, які ми повинні опанувати, та можливостей, якими маємо оволодіти”.

“Їхня робота буде спрямована на пошук, розробку та впровадження озброєнь і систем, які знадобляться нашим дітям і онукам протягом їхнього життя”, – пояснив очільник Пентагону.

Як відзначає Washington Post, Маск “давно переконаний, що війни майбутнього вестимуться за допомогою автономних безпілотників, консультуватиме цю групу як співкерівник разом із Палмером Лакі, засновником оборонного стартапу Anduril”.

“Майбутні війни — це передусім війни дронів і гіперзвукових ракет”, — нагадує WP заяву Маска, яку він зробив ще у 2024 році, зазначаючи, що “це лише одне з багатьох подібних тверджень, які він озвучував останніми роками”.

“Для Маска, чия робота з нагляду за американським відомством DOGE завершилася скандалом і переросла у конфлікт із президентом Дональдом Трампом через законопроєкт про бюджетні витрати, призначення до складу цієї комісії означає його офіційне повернення до державної діяльності в будь-якій якості. Зрештою Маск і Трамп помирилися, і цього тижня він разом з іншими лідерами технологічної галузі відвідав Білий дім для участі в нараді, присвяченій безпеці штучного інтелекту”, – пояснює WP контекст нового призначення Маска.

Конфлікт інтересів?

New York Times також нагадує про провал із попереднім урядовим призначенням Маска, коли той “фактично зазнав невдачі у своїй гучній урядовій ініціативі зі скорочення витрат: він навіть близько не досяг поставлених цілей, а в роботі деяких відомств залишив по собі хаос”.

NYT також нагадує про те, як мільярдер “вступив у гострий конфлікт із президентом Трампом і погрожував створити власну політичну партію”.

“Без мене Трамп програв би вибори, — написав Маск у соцмережі X у червні минулого року. — Яка невдячність”. Трамп відповів власним дописом, у якому зазначив, що “дуже розчарований в Ілоні”, і розмірковував про скасування урядових контрактів із Маском задля економії коштів.

Однак знову повернувся в команду Трампа, причому у Пентагон – “відомство, що є джерелом його величезних статків”.

“Як і тоді, коли він працював спеціальним урядовим службовцем, це призначення одразу викликало побоювання: чи не матиме він надмірного впливу на рішення, що стосуються його власних інтересів та інтересів його союзників?”, – пише NYT, додаючи, що інші члени цієї групи також мають значні інтереси у сфері оборонних контрактів, хоча представників традиційних оборонних компаній, таких як Lockheed Martin і Raytheon, у цій програмі немає.

“Члени групи здебільшого поділяють прагнення пана Гегсета створити більш гнучкі збройні сили, що більше покладаються на автономні технології останнього покоління, як-от безпілотники”, – пише NYT.

Посадовці, залучені до нової ініціативи, заявили, що питання конфлікту інтересів вирішуватимуться таким чином, аби унеможливити виникнення подібних ситуацій.

Сам Маск не відповів на прохання NYT про коментар щодо можливих конфліктів інтересів, пов’язаних із його новою роллю. Однак його виручив третій співголова нового проєкту.

У короткому телефонному інтерв’ю Ньют Гінгріч розкритикував тих, хто висловлював занепокоєння щодо можливого конфлікту інтересів.

“Ніби найбагатша людина у світі буде думати: “О Боже, я ж можу отримати тут реальну перевагу, заробити ще 5 мільйонів доларів”. Це лише свідчить про те, наскільки хворою є ця система”, – відповів колишній спікер від республіканців критикам.

Не новачок у Пентагоні

Euronews дає дещо ширший контекст.

“Компанії Маска вже є великими підрядниками Пентагону. Зокрема, SpaceX розробляє супутникові мережі для запланованої Трампом системи протиракетної оборони “Золотий купол”. Його компанія у сфері штучного інтелекту xAI цього року уклала угоду, що дозволяє військовим використовувати чат-бот Grok у секретних системах”, – пояснює європейський мовник.

І, хоча він вже не заходить до Овального кабінету із маленьким сином на плечах, минулого тижня він сидів поруч із Трампом під час обіду з керівниками компаній, що працюють зі штучним інтелектом.

Там він разом з іншими лідерами технологічної галузі підписав добровільну угоду про безпеку у сфері ШІ, яку президент США назвав “морально зобов’язуючою”.

А перед тим Маск був присутній на офіційній вечері, яку Трамп влаштував для голови КНР Сі Цзіньпіна, а також літав до Пекіна на борту президентського літака у складі бізнес-делегації, що супроводжувала Трампа під час його державного візиту до Китаю у травні цього року.

І останнє, але не менш важливе: Маск також відновив фінансування ініціатив Республіканської партії, зокрема надаючи багатомільйонні пожертви окремим кандидатам і консервативним політичним групам.

Згідно з даними Федеральної виборчої комісії, Маск, який витратив понад 250 мільйонів доларів на підтримку Трампа та інших республіканців під час виборчої кампанії 2024 року, виділив щонайменше 90 мільйонів доларів на потреби, пов’язані з проміжними виборами у США, які мають відбутися у листопаді.

Найважливіша людина у сфері технологій для України

Від початку повномасштабного російського вторгнення компанія Ілона Маска SpaceX надала Україні можливість використання комплексів для прийому супутникового інтернету Starlink, які стали життєво важливим інструментом для українських військових в умовах бойових дій, коли мобільний та інтернет-зв’язок відсутні. Згодом Пентагон уклав контракт із SpaceX Ілона Маска на надання послуг супутникового зв’язку Starlink Україні.

У серпні цього року Маск відреагував на інтерв’ю колишнього міністра оборони України Михайла Федорова, перепостивши фрагмент з нього та поставивши “сердечко”. У цьому інтерв’ю Федоров розповів про роль найбагатшої людини у світі в підтримці України під час російського вторгнення.

“Ілон Маск — мабуть, найважливіша для нашої країни постать у сфері технологій та підприємництва у світі. Ілон і SpaceX захистили нашу протиповітряну оборону, врятували наші Повітряні сили та зберегли тисячі життів цивільних”, – заявив Федоров.

Це не перший приклад сердечної комунікації Маска із українським урядовцем.

У лютому SpaceX вжила заходів, щоб нівелювати загрозу від російських безпілотників на зв’язку Starlink, які РФ почала активно використовувати наприкінці 2025 року для ударів по українських об’єктах в тилу.

29 січня тодішній міністр оборони Михайло Федоров повідомив про контакт з керівництвом SpaceX щодо вирішення проблеми російських БПЛА на старлінках. Український урядовець публічно подякував особисто Ілону Маску за “швидку реакцію і початок роботи над вирішенням ситуації”.

Маск у відповідь заявив, що “радий допомогти”.

“Схоже, що кроки, які ми вжили, щоб зупинити несанкціоноване використання Starlink Росією, спрацювали. Повідомте нас, чи потрібно зробити щось ще”, – написав він 1 лютого в мережі Х, яка також належить йому.

На тлі нового призначення Маска також стало відомо, що він загалом не заперечує проти використання ЗСУ системи Starlink для ударів по цілях вглибині Росії. Проте мільярдер висунув умову: дозвіл на транскордонне використання супутників має бути зафіксований як офіційне політичне рішення адміністрації Трампа.

Наприкінці серпня Володимир Зеленський нагородив Ілона Маска орденом Свободи.