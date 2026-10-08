У Сасово в Рязанській області атаковані верстатобудівний завод «Саста» та дата-центр «Яндекса», які знаходяться на території одного промислового комплексу. Тата-центр із заявленою енергетичною потужністю до 12 МВт та інфраструктурою для розміщення десятків тисяч серверів.

Після атаки СОУ на ЦОД «Яндекса» у Сасово – масштабний збій у компанії. Зафіксовано “порушення електроживлення”, через що недоступним став широкий спектр інфраструктури Yandex Cloud.

Проблеми торкнулися обчислювальних потужностей, мереж, сховищ даних, баз даних, Kubernetes, хмарних сервісів, ШІ та систем безпеки й моніторингу.

«Саста» спеціалізується на виробництві металообробних верстатів із ЧПУ, зокрема 5-осьових обробних центрів, токарно-фрезерних комплексів та важких верстатів. Обладнання підприємства використовується в оборонній, авіакосмічній, транспортній та важкій промисловості РФ. Сам завод заявляє про входження до зведеного реєстру організацій ОПК Росії.

Значення підприємства для ВПК полягає не у виробництві готового озброєння, а у забезпеченні виробничої бази – його верстати необхідні для виготовлення високоточних металевих деталей і вузлів. Раніше «Саста» постачала спеціальні верстати підприємствам Корпорації «Тактичное ракетное вооружение» та «Роскосмосу».

Підприємство також перебуває під міжнародними санкційними обмеженнями. Публічний санкційний профіль ПАТ «Саста» містить юрисдикції США, Канади, Швейцарії, ЄС, Великої Британії, Австралії, Нової Зеландії та Японії.

На заводі «Саста» виробляються високоточні металообробні верстати з ЧПК для російського ВПК для виготовлення деталей і вузлів військової техніки.