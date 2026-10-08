Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.10.26 склали:
особового складу – близько 1 547 780 (+1 830) осіб
танків – 12 399 (+3) од.
бойових броньованих машин – 25 502 (+4) од.
артилерійських систем – 50 883 (+47) од.
РСЗВ – 2 194 (+2) од.
засоби ППО – 1 692 (+2) од.
літаків – 443 (+0) од.
гелікоптерів – 356 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 2 890 (+12) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 553 578 (+1 702) од.
крилаті ракети – 5 126 (+0) од.
кораблі / катери – 35 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 159 795 (+667) од.
спеціальна техніка – 4 806 (+6) од.
Дані уточнюються.