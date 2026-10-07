Стало відомо, що після свого демаршу Кріштіану Роналду вимагав від тренерського штабу за повернення до збірної Португалії.

За інформацією cnnportugal.iol.pt, Роналду висунув низку умов головному тренеру команди Жорже Жезушу, повідомляє zn.ua.

Після розмови з Роналду тренер отримав від футболіста лист із пунктами, які він мав озвучити на пресконференції перед матчем проти Данії 1 жовтня.

Сценарій містив сім пунктів, у яких Жезуш мав розповісти про свій план використання зіркового футболіста у матчах Ліги націй, а також публічно визнати свою помилку в тому, що змусив нападника розминатися, а потім так і не випустив на поле у грі проти Норвегії.

Також у цьому “акті покаяння” наставник мав порівняти Кріштіану Роналду з такими легендами, як Пеле чи Марадона, зазначивши, що через це не варто було тримати його на розминці так довго без очевидної необхідності.

У підсумку Жезуш на пресконференції торкнувся кількох узгоджених тем, але публічних вибачень так і не приніс.

Нагадаємо, 41-річний Кріштіану Роналду вперше за 18 років провів офіційний матч збірної на лаві запасних. Це сталося 27 вересня в поєдинку проти Норвегії (2:1) у Лізі націй.

Потім Жезуш повідомив журналістам, що ветеран не вийде в стартовому складі й на матч із Данією 1 жовтня. Після цього Роналду вирішив покинути збірну й оголосив про це в соцмережах.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Роналду скандально завершив карʼєру в збірній Португалії