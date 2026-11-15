Лише за цей тиждень Росія застосувала проти України понад 2300 ударних дронів, 1590 авіабомб і 15 ракет різних типів.

Про це йдеться в коментарі Президента України Володимира Зеленського до відео з наслідками цих атак, передає Інше ТВ.

«Жорстокі удари, яким важко протидіяти. Вночі та вже вранці росіяни били по енергетиці у Запоріжжі, на Сумщині, Одещині, Житомирщині, Кіровоградщині. Була під ударами інфраструктура залізниці на Дніпровщині, Харківщині та Запоріжжі. Росія завдала ударів також по Донеччині та Київщині. Відомо про 16 людей, які постраждали.

Росіяни ціляться по підстанціях «шахедами». І багато із цих ударів проходить саме тому, що зберігаються обмеження в швидкості роботи терміналів Starshield уздовж лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях. Наші дрони-перехоплювачі втрачають зв’язок з операторами на швидкості 161 кілометр на годину (100 миль на годину) і просто не доганяють російські реактивні «шахеди». Розраховуємо, що ці обмеження будуть зняті. Від цього напряму залежить захист життів та української енергетики перед зимою. Є доручення у команд МЗС, Міноборони, Офісу працювати з Американською стороною та SpaceX максимально тісно. Важливо бути на правильній стороні історії. Потрібно допомагати Україні. Дякую всім, хто підтримує наш захист», – зазначається в коментарі Президента.

Як повідомляло Інше ТВ, Вночі росіяни атакували Україну 132 БпЛА – що знешкоджено на цей час