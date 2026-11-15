У ніч на 15 листопада (з 18:00 14 листопада) противник атакував 132 ударними БпЛА типу Shahed (78 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ- рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ, за попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 106 ворожих БпЛА типу Shahed (61 із них – реактивний), Гербера, дронів інших типів, також декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває!

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 20 локаціях.

