Адміністрація президента США Дональда Трампа переглядає підходи до скорочення американського військового контингенту в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Якщо раніше йшлося про можливе виведення до 25 тисяч військових, що викликало занепокоєння серед європейських союзників, то тепер у Вашингтоні схиляються до значно меншого скорочення – приблизно на 5 тисяч осіб. Про це журналістам повідомили їхні інсайдери.

Що важливо розуміти, загалом на європейському континенті зараз перебувають близько 80 тисяч американських військовослужбовців.

Як зазначає видання, перегляд планів зумовлений кількома чинниками. Зокрема, європейські члени НАТО збільшують фінансування оборони, а США та Ізраїль продовжують військову кампанію проти Ірану.

У Пентагоні також врахували стратегічне значення американських баз у Європі для проведення операцій на Близькому Сході. Зокрема, Сполучені Штати використовують інфраструктуру європейських союзників і їхній повітряний простір для завдання ударів по Ірану.

“У нас тут багато об’єктів і сил, які перебувають саме там, де ми хочемо. Я не очікую нічого масштабного”, – заявив представник США при НАТО Метью Вітакер.

Найбільше скорочення чисельності американських військ може відбутися в Німеччині. Саме там розташований найчисельніший контингент США серед європейських країн.

Натомість на східному напрямку Альянсу передбачають посилення військової присутності. Держави, що межують із Росією, готові долучитися до фінансування витрат на перебування американських військових на своїй території.

Визначальне слово в цьому питанні матиме Дональд Трамп. Перед цим заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі повинен підготувати відповідну доповідь для глави Пентагону Піта Гегсета.

За очікуваннями, 1 грудня міністр оборони представить американському президенту остаточні пропозиції щодо подальшої присутності військ у Європі.

Раніше Гегсет наголошував, що європейські держави мають самостійно забезпечувати більшу частину власної оборони, а не покладатися на Сполучені Штати.

“Америка не може дбати про оборону Європи або платити за неї більше, ніж наші союзники. Європа може і повинна взяти на себе основну відповідальність за свою звичайну оборону”, – заявляв очільник Пентагону.

Своєю чергою, міністр оборони Великої Британії Вес Стритінг звернув увагу на те, що американська адміністрація оцінює доцільність військової присутності в Європі передусім з огляду на національні інтереси США.

“Хоча іноді стверджують, що США перебувають у Європі заради Європи, сувора реальність полягає в тому, що США перебувають у Європі, тому що це вигідно самим Сполученим Штатам”, – зазначив він.

Як повідомляло Інше ТВ, Мужньо відступають. США скорочують військову і дипломатичну присутність на Близькому Сході