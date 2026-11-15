В ніч на 15 листопада підрозділи Сил оборони України дотягнулися до Нижньокамська в Татарстані — одного з головних нафтохімічних вузлів росії, розташованого за понад тисячу кілометрів від кордону. Під ударом опинилися два підприємства, які годують російську війну сировиною і пальним.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Інше ТВ.



Перша ціль — ПАТ «Нижнєкамськнефтехім», один із найбільших нафтохімічних комплексів Європи і ключова виробнича площадка холдингу «Сибур».

На території «Нижнєкамськнефтехіму» пролунали вибухи, після чого спалахнула пожежа.



Саме тут випускають синтетичні каучуки, синтетичний поліізопрен, бутилові каучуки та пластики — лише синтетичних каучуків завод продає на десятки мільярдів рублів щороку. На перший погляд — мирна хімія. Насправді без цієї продукції не обходиться жодна армія: з синтетичного каучуку роблять шини для військових вантажівок, бронетехніки та літаків, ущільнювачі, шланги й гумотехнічні вироби для техніки. А окремі види синтетичних каучуків стають зв’язувальною основою твердого ракетного палива, на якому літають і балістичні «Іскандери». Саме тому російська каучукова промисловість давно стала однією із цілей Сил оборони.



Поруч уражено єдину установку первинної переробки ЕЛОУ-АВТ-7 на нафтопереробному заводі «ТАІФ-НК». Це великий нафтопереробний комплекс із надзвичайно високою глибиною переробки, понад 95%. Він переробляє важку високосірчисту нафту та газовий конденсат, а його продукція йде як на масове паливо, так і на сировину для нафтохімії та військових потреб. Зафіксовано пожежу.



Масштаби завданих збитків на обох підприємствах уточнюються.



Цієї ж доби під ураження потрапив ще один об’єкт ВПК росії — АТ «Моноліт» у Трубчевську Брянської області. Підприємство спеціалізується на виробництві літальних апаратів, зокрема вертольотів, а також виготовляє запчастини й компоненти та займається металообробкою.



Кожен простій таких заводів — це менше шин для техніки, що везе на фронт боєприпаси, менше гумових деталей для бронетехніки й авіації, менше сировини для ракетної промисловості і менше пального для армії рф.



Сили оборони України, реалізуючи право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, продовжують системно вживати заходів, спрямованих на підрив воєнно-економічного потенціалу противника та примушення рф до припинення збройної агресії проти України.



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