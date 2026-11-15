Борис Джонсон назвав Лаврова «жахливою людиною» і розповів, як той знущався над ним у Москві.

В інтерв’ю екс-президента Колумбії Івану Дьюке екс-прем’єр Британії вперше розповів, як проходили його переговори з росіянами в 2017 році, повідомляє Nexta.

Джонсон тоді очолював британський МІД і вирішив спробувати перезавантажити відносини з Росією. Однак Путін відмовився його приймати, і замість особистих зустрічей з диктатором британцю випав Лавров, розпечений камінь і величезна кількість горілки.

«Це огидна людина, абсолютно безнадійна. Він змусив мене випити величезну кількість горілки перед гарячим каміном. Це було схоже на якесь покарання у вікторіанській школі для хлопчиків. Це було жахливо, і ми ні до чого не дійшли», — згадує політик.

Історія припала до слова про те, чи можна домовитися з Путіним. Відповідь очевидна.