Експерша ракетка світу Аріна Сабалєнка агресивно облаяла українців на корті під час матчу групового етапу проти Еліни Світоліної.

Ще один момент матчу та бурхливі емоції білоруської тенісистки.

Сабалєнка програла Світоліній у вирішальному матчі за вихід у півфінал Підсумкового турніру у трьох сетах. Тенісистки спершу обмінялися партіями з дзеркальним рахунком (6:3, 3:6), після чого Еліна розгромила «нейтральну» у третьому сеті (6:1).

Пізніше тенісистка це підтвердила в Instagram та пояснила свою поведінку.

«Я хочу уточнити дещо з моментів із мого нещодавнього матчу, що поширюється в інтернеті. Мій коментар не був адресований Еліні. Я була розчарована невеликою групою глядачів, які агресивно аплодували моїм помилкам, і я відреагувала емоційно в той момент», — написала Аріна Сабалєнка в Instagram.

«Проте, мені слід було по-іншому впоратися зі своїм розчаруванням, і я вибачаюся перед усіма, кого образила. Еліна провела чудовий матч, і я бажаю їй усього найкращого в решті турніру», — додала Сабалєнка.

Завдяки перемозі над Сабалєнкою Світоліна вийшла до півфіналу Підсумкового турніру-2026, де зрештою здобула перемогу над чешкою Ліндою Носковою.

На післяматчевій пресконференції Еліна Світоліна прокоментувала інцидент із висловлюваннями Сабалєнки, передає Суспільне.

“Not been great comments towards me in regards of the war.” Elina Svitolina responds to Aryna Sabalenka’s apology after offensive comments made about Ukrainians. During Sabalenka’s loss against Svitolina at the WTA Finals, she appeared to say in Russian: “Those f***ing Ukrainians, for f***’s sake!” Sabalenka has since issued an apology, clarifying that her comments were aimed at spectators for cheering her errors, not Svitolina. https://t.co/Vrg8vFI6p0 — The First Serve (@TheFirstServeAU) November 15, 2026

«Як ми бачимо, тут багато українців, багато українських прапорів і вболівальників, які підтримують Україну. І, звичайно, вони хочуть, щоб я перемогла саме в цьому матчі. Думаю, ми вже багато разів грали з Аріною. І завжди в неї є свої вболівальники, а в мене – свої. Тому в кожній країні, у кожному матчі, який ми проводили, ситуація була дещо іншою», зазначила Світоліна.

Світоліна також зазначила, що неприємні ситуації під час матчів між нею і білорускою трапляються не вперше. І українка також стикалася з неетичними коментарями з боку вболівальників Сабалєнки.

«Але я просто сподіваюся, що до матчів між нами ставитимуться з належною повагою. Тому що іноді під час наших матчів на мою адресу також лунали неприємні коментарі, пов’язані з війною. Тож так, таке трапляється. Іноді в соціальних мережах деякі речі трохи перекручують. Тому ситуація така, яка є», — додала українська тенісистка.