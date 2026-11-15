Італійський регулятор із захисту персональних даних повідомив у суботу, що оштрафував компанію Meta Platforms на 805 мільйонів євро (887 мільйонів доларів) за доступ до фотографій і відео користувачів Android без їхньої згоди та належного інформування.

Про це повідомляє Reuters, пише Рубрика.

Штраф стосується функції Facebook “Отримувати пропозиції з галереї під час перегляду Facebook”, доступної з 2023 року, яка пропонує фотографії та відео з галереї телефону як пропозиції для публікації.

Італійський регулятор встановив, що ця функція порушує національне законодавство, яке імплементує директиву ЄС про конфіденційність та електронні комунікації (ePrivacy). Це найбільший штраф, який коли-небудь накладав італійський орган із захисту персональних даних.

Відомство зазначило, що порушення могло зачепити близько 20 мільйонів користувачів Android в Італії.

Італійський орган також відхилив заперечення Meta щодо своєї юрисдикції. Компанія наполягала, що справу має розглядати ірландський регулятор, однак італійська сторона зазначила, що директива ePrivacy не передбачає механізму “єдиного вікна”, який дозволяв би передавати такі справи одному регулятору ЄС.

Під час визначення розміру штрафу регулятор також врахував, за його словами, недостатню співпрацю Meta під час розслідування.

Meta має 60 днів, щоб запровадити окрему й конкретну згоду користувачів на використання цієї функції, чітко пояснювати її призначення та спосіб вимкнення.

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