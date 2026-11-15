YouTube заблокував на території України 16 російських каналів, які поширювали пропаганду та контент на підтримку війни проти України.

Серед заблокованих — ресурси російських пропагандистів, Z-блогерів та артистів, які підтримують агресію рф проти України.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає Інше ТВ.

Зокрема, на платформі заблоковано:

канали воєнкора олександра сладкова та Z-блогера сергія колясникова (Zergulio);

канали російських виконавців надії бабкіної, юлії савічевої, вікторії дайнеко, маші вебер та гурту Uma2rman;

пропагандистські ресурси «русские склейки сво», «Севастопольский корреспондент» та інші;

іншомовні канали російського мультсеріалу «Маша і Ведмідь».

Як повідомляло Інше ТВ, YouTube обмежив доступ до ще 39 каналів, що поширювали російську пропаганду