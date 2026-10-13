Відеохостинг YouTube продовжує обмежувати поширення російської пропаганди в Україні. Цього разу під блокування потрапили ще 39 каналів. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, пише УНН.

Йдеться про плейлисти російських артистів, які підтримують війну проти України та путінський режим, а також канали пропагандистського мультсеріалу “Маша і ведмідь” різними мовами – йдеться у повідомленні.

Зокрема, обмежено доступ або повністю видалено канали російських артистів і пропагандистів: олега газманова, миколи баскова, лоліти, діми білана, басти, михайла боярського, шамана, дениса майданова та інших.