Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін радить українцям не витрачати марно сили в очікуванні припинення вогню за допомогою дипломатії наепередодні зими.

-Як би комусь не хотілося вірити в краще, не треба фантазувати, – застерігає він.

-Росіяни не готові на угоди напередодні зими. Вся їхня доктрина зараз – це не прориви на фронті, а атаки на український тил, на мирні міста. Тому розмірковувати, які «деескалаційні кроки» може зробити Україна для зменшення інтенсивності бойових дій, вкрай дивно.

В черговий раз в історії Україна фактично опинилась сам-на-сам з ворогом. Світу тим часом чи пох***, чи цікаво, коли ми впадемо. Але так не сталось в 2022, так не станеться й на цьому етапі. Ми значно сильніші, ніж хтось думає – в тому числі й ми самі.