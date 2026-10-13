Повідомлення про те, що на Миколаївщині, на автодорозі Т-15-13 «Нечаяне-Кам’янка-Очаків» в межах Чорноморської громади сталась дорожньо-транспортна пригода надійшло вчора, 12 жовтня, близько 21:30 від громадян.

На місці події правоохоронці з’ясували, що 37-річний водій автомобіля BMW 730 під час руху не впорався з керуванням, допустив виїзд транспортного засобу за межі проїзної частини з подальшим наїздом на нерухому перешкоду у вигляді дерева, внаслідок чого легковик розтрощило навпіл та сталось його часткове займання.

Внаслідок автопригоди керманич авто та його 37-річний пасажир від отриманих травм загинули на місці події.

Нині поліцейські встановлюють усі обставини та причини ДТП.

Слідчі кваліфікували подію за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, попередньо, ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть кількох осіб».

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які стали свідками або володіють будь-якою інформацією про обставини вказаної дорожньо-транспортної пригоди, звернутися за телефоном: 093 714 45 20 або 102.