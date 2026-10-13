Ілон Маск витратив близько $366 мільйонів у межах виборчого циклу проміжних виборів у США 2026 року. Із цієї суми $276 мільйонів він виділив із липня, щоб допомогти республіканцям зберегти контроль над Конгресом, попри те, що шанси демократів повернути більшість у Палаті представників і Сенаті США зросли.

Про це пише Reuters.

Як повідомляла раніше газета New York Times, завдяки такій щедрості найбагатша людина світу, ймовірно, стала найбільшим політичним донором у цьогорічних перегонах, якщо судити з даних про фінансування виборчих кампаній.

Для Маска на кону чимало, адже демократи в Палаті представників США вимагають розслідувань щодо його державних контрактів як керівника аерокосмічної компанії SpaceX, а також щодо його діяльності на чолі Департаменту ефективності державного управління в адміністрації президента Дональда Трампа.

Нижче наведено детальну інформацію про політичні витрати Маска, яку підтвердив речник його комітету політичних дій America PAC.

Щонайменше $276 мільйонів із липня було спрямовано республіканським організаціям і власному суперкомітету політичних дій Маска (super PAC). Із цієї суми, пожертвуваної у третьому кварталі:

$158 мільйонів отримав Senate Leadership Fund — суперкомітет політичних дій, створений для підтримки кандидатів-республіканців на виборах до Сенату. Він пов’язаний із лідером республіканської більшості в Сенаті Джоном Туном, який представляє Південну Дакоту.

$20 мільйонів надійшло Congressional Leadership Fund — суперкомітету політичних дій, створеному для підтримки республіканців на виборах до Палати представників. Він пов’язаний зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, республіканцем від Луїзіани.

$76 мільйонів отримав власний суперкомітет Маска America PAC.

$10 мільйонів було спрямовано Lone Star Liberty PAC, який підтримує кандидатуру генерального прокурора штату Техас, республіканця Кена Пакстона, на виборах до Сенату США. За даними останніх опитувань, Пакстон і його суперник-демократ Джеймс Таларіко мають приблизно однакову підтримку.

$10 мільйонів отримала Республіканська асоціація губернаторів (Republican Governors Association).

$2 мільйони надійшло Республіканській асоціації генеральних прокурорів (Republican Attorneys General Association).

America PAC допомагає кандидатам-республіканцям у семи штатах, де очікується особливо гостра виборча боротьба, а також майже у трьох десятках перегонів за місця в Палаті представників.

Нагадаємо, що на президентські вибори Маск витратив близько $290 мільйонів. Тоді Дональд Трамп переміг Камалу Гарріс.

Тож ці проміжні вибори для Маска такі ж важливі, як і для Трампа, який вже обрав Зеленського винуватцем можливого програшу республіканцям.