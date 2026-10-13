Вищий антикорупційний суд звільнив ексрадника Офісу президента Артема Шила від восьми років ув’язнення. Його підозрюють у заволодінні 94,8 мільйона гривень «Укрзалізниці».

Про це повідомили у Transparency International Ukraine, передає Громадське.

Так, Шила звільнили після того, як ВАКС затвердив із ним угоду про визнання винуватості: експосадовця звільнили від восьми років в’язниці з іспитовим строком у три роки.

Артема Шила визнали винним за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Шилу призначили покарання у вигляді восьми років позбавлення волі, але через угоду зі слідством його звільнили від покарання із встановленням іспитового строку на три роки.

«Обвинувачений повністю визнав свою вину, зобов’язався співпрацювати зі стороною обвинувачення, а саме викрити інших співробітників СБУ та надати інформацію про інше відоме йому кримінальне правопорушення, підслідне НАБУ, і сприяти його розслідуванню», — додали про це у САП.

Згідно з угодою, Шило має сплатити штраф розміром 204 мільйони гривень або протягом року сплачувати по 51 мільйону гривень щоквартально.

Йому також на три роки заборонили обіймати посади, які пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських повноважень у військових формуваннях та правоохоронних органах.

У експосадовця конфіскують 325,7 мільйона гривень, а також квартиру площею 183,5 кв. м і дві квартири по 102,3 кв. м. Утім, ВАКС скасував арешт на автомобіль Шила Mercedes-Benz.

«Нагадаємо, це вже третя угода в межах епізоду діяльності бекофісу для заволодіння коштами “Укрзалізниці”. Рієлтор Олександр Лісковацький та пособник, працівник СБУ Олександр Ковалюк, уклали угоду зі слідством раніше. Четвертий фігурант, співорганізатор Костянтин Мельник, теж виявив бажання укласти угоду про визнання винуватості. Наразі його угоду не затверджено», — повідомили у Transparency International Ukraine.

Більше про справу Шила

2 квітня 2024 року правоохоронці заявили про викриття організованої групи на чолі з колишнім радником Офісу президента України Артемом Шилом, діяльність якої призвела до заволодіння 94,8 мільйона гривень коштів «Укрзалізниці» під час закупівлі трансформаторів.

За даними слідства, із червня до грудня 2022 року лідер групи через підконтрольних службовців «Укрзалізниці» забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів за завищеною вартістю.

Зокрема, він направив до «Укрзалізниці» листа «Щодо загроз державній безпеці», який став підставою для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі зі значно вигіднішими ціновими умовами. Компанію-переможця контролює громадянин Білорусі, який має зв’язки з рф.

Як встановило слідство, цей «переможець» через зареєстровану в Болгарії контрольовану фірму-прокладку закупив трансформатори у виробника в Узбекистані та перепродав «Укрзалізниці» за ціною, штучно збільшеною майже вдвічі.

Унаслідок цієї схеми впродовж 2022-2024 років «Укрзалізниця» зазнала збитків на суму 94,7 мільйона гривень, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд.

3 квітня фігурантам оголосили підозру, а на наступний день Артема Шила взяли під варту з альтернативою застави у 30 мільйонів гривень. Її внесли за декілька годин.