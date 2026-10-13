Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав музей оборонної промисловості, де представлена міжконтинентальна балістична ракета, здатна досягти Сполучених Штатів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Це повідомлення з’явилося наступного дня після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що може зустрітися з Кімом під час запланованої поїздки до Азії. Очікується, що в середині листопада Трамп візьме участь у саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Китаї.

Як повідомляють ЗМІ, у неділю Кім разом із донькою, відомою як Чу Е, та дружиною Рі Соль Чжу взяв участь у відкритті нещодавно створеного Музею оборонної революції.

На фотографіях KCNA видно, що в музеї представлені зразки озброєння, розроблені за керівництва Кіма, — від безпілотників до міжконтинентальної балістичної ракети “Хвасон-20”.

За словами генерального секретаря Корейського форуму оборони та безпеки Сін Чон У, експозиція перед пусковою установкою “Хвасон-20”, схоже, демонструвала конструкцію з кількома боєголовками та карту світу, на якій було позначено дальність ураження, що охоплювала території за межами континентальної частини США, зокрема Близький Схід, Австралію та Південну Америку.

Схоже, виставка покликана продемонструвати досягнення програми Кіма з розвитку оборонної науки. Вона справляла враження пропагандистського заходу, спрямованого на здобуття стратегічної переваги напередодні можливого саміту Північної Кореї та США– сказав Сін.

Аналітики зазначили, що музей також відображає ширші зусилля Кіма, спрямовані на перетворення демонстрацій північнокорейського озброєння на довготривалі символи військових досягнень режиму.

Перетворюючи тимчасові виставки озброєння на постійний музей, Кім закріплює свої військові досягнення та представляє нарощування ядерного й ракетного потенціалу Північної Кореї як завершену спадщину, що зберігатиметься протягом тривалого часу– сказав Лім Ин Чхоль, професор Інституту далекосхідних досліджень Університету Кьоннам.

Окремо Північна Корея заявила, що в понеділок провела випробувальний запуск тактичної балістичної ракети, щоб підтвердити успішне технічне вдосконалення одного з ключових компонентів, не уточнивши, про який саме компонент ідеться.

За даними KCNA, це вдосконалення стало важливим кроком у підвищенні ефективності всіх наступальних систем озброєння. Інших подробиць агентство не навело.