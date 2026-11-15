У Генштабі підтвердили, що в ніч на 15 листопада Сили оборони України вдарили по двох місцях, звідки росія піднімає в небо літаки та ударні дрони.

Важлива ціль — аеродром «Ахтубінськ» в Астраханській області, розташований приблизно за 650 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Це не звичайне летовище: тут базується 929-й державний льотно-випробувальний центр міноборони рф — один з основних російських центрів випробування нової військової авіаційної техніки та озброєння. Саме тут “обкатують” новітні літаки й ракети, перш ніж відправити їх на війну проти України. Крім того, «Ахтубінськ» використовують для базування Су-34, які скидають керовані авіабомби на українські міста та позиції. Після ураження на аеродромі зафіксовано потужну вторинну детонацію на складі з комплектами до авіаційних керованих ракет.

Також наші воїни поцілили в рухомий радіовисотомір ПРВ-13. Важливий для аеродрому комплекс, призначений для вимірювання висоти польоту повітряних об’єктів та визначення їхніх координат.

Друга ціль — ближче до кордону. На Орловщині, в районі н.п Цимбулова, уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА – так званий дронопорт «Цимбулова». Звідси росіяни запускають безпілотники по українських містах, енергетиці та цивільній інфраструктурі України, тож кожен такий уражений майданчик — це менше нічних атак на наші домівки.

Робота по ключових військових об’єктах противника триватиме, доки росія повністю не припинить збройну агресію проти України.