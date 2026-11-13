У п’ятницю канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав президента США Дональда Трампа не допускати жодних несподіванок під час очікуваних наступного тижня переговорів із президентом росії володимиром путіним щодо України в Китаї. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

“Дехто тут, у Дубліні, побоюється, що це може перетворитися на “другий момент в Анкориджі””, — сказав Мерц, маючи на увазі саміт Трампа і путіна в Анкориджі, який європейські лідери розглядали як потенційно переломний момент у зусиллях із припинення війни в Україні.

Тому я хочу чітко донести наше послання до Сполучених Штатів: будь ласка, жодних несподіванок. Продовжуйте діяти як частина “команди Європи” та “команди України” – підкреслив Мерц.

Мерц домагається від лідерів ЄС зобов’язання підтримувати Україну в межах переговорів щодо довгострокового бюджету Євросоюзу.

За його словами, ця пропозиція отримала широку підтримку, хоча до досягнення домовленості ще далеко.

Після зустрічей представників США та росії в Абу-Дабі цього тижня, за словами Мерца, найближчими тижнями очікується початок повноцінних мирних переговорів, у яких уперше братиме участь Європа.

Він відкинув заклики росії зробити архітектуру безпеки Європи центральною темою переговорів, аргументуючи це тим, що така система вже існує у формі НАТО.

Майбутні переговори мають зосередитися на одному ключовому питанні: у межах якої системи можна буде гарантувати безпеку України після досягнення миру? Однак спочатку ми маємо власне досягти цього миру – додав Мерц.