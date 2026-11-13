Російські підрозділи іноземних компаній, захоплені кремлем, допомагають фінансувати війну глави кремля володимира путіна в Україні. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

За даними, зібраними Bloomberg, та повідомленнями росЗМІ, “підприємства, операційне управління яких було передано місцевим менеджерам від їхніх міжнародних власників, витрачають мільярди рублів на фінансування армії”.

Більшість платежів надійшла до “Народного фронту”, організації, заснованої за ініціативою путіна у 2011 році, яка створила відповідний проєкт після початку війни в Україні. “Корпоративні пожертви були використані для купівлі безпілотників, транспортних засобів, систем зв’язку та іншого обладнання для російських військ”, вказує видання.

Захоплення кремлем контролю над іноземними компаніями дає москві важелі впливу у відповідь на замороження російських активів на Заході з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну у 2022 році, пише видання.

Десятки міжнародних підприємств були передані під тимчасове управління за наказом путіна. У 2023 році росія створила механізм, який дозволяє державі брати під оперативний контроль підрозділи, що належать компаніям з так званих “недружніх” країн, залишаючи при цьому формальну власність іноземній материнській компанії.

Хоча європейські та японські активи опинилися втягнутими в геополітичне протистояння з москвою, великі американські підприємства в росії досі значною мірою уникали конфіскації, зауважує видання. Це пов’язано з тим, що кремль прагне побудувати тепліші зв’язки з адміністрацією президента США Дональда Трампа, пише видання.

Російські чиновники, як вказується, також побоюються помсти з боку США та побоюються здатності Вашингтона переслідувати осіб та компанії, що перебувають під санкціями, у всьому світі, повідомила людина, близька до кремля.

“Хоча виплати на військові потреби меркнуть у порівнянні з величезними державними витратами на війну, які, як очікується, перевищать 17 трильйонів рублів (206 мільярдів доларів США) цього року, вони дають керівникам підприємств дуже помітний спосіб продемонструвати підтримку держави”, зазначає видання.

Незрозуміло, чи отримає нова російська бізнес-еліта воєнного часу контроль над більшою кількістю міжнародних активів, які, своєю чергою, могли б сприяти підтримці військових, вказує видання.

кремль посилив конфіскацію активів з вересня, взявши під контроль кілька іноземних підприємств, включаючи російські операції Nestlé та, цього місяця, місцеві підрозділи Japan Tobacco Inc.

У жовтні путін назвав тимчасові поглинання стримуючим фактором проти потенційних захоплень російських активів Заходом. Він залишив відкритою можливість для іноземних власників повернути контроль над своїм бізнесом, якщо ці активи будуть повернуті.