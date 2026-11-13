Прокуратура міста Києва повідомила про підозру езотерику Богдану Оріщенку, відомому як “маг Веліар”. За даними слідства, він обіцяв вилікувати 7-річну дитину за допомогою “магічних” обрядів. Зловмисник створив сторінки в соцмережах та месенджерах, де пропонував платні послуги зцілення від хвороб.

На офіційних сторінках правоохоронців не названо ім’я чоловіка, однак є відео та фото, з яких видно, що це саме він, пише ВВС.

У поліції розповіли, що до “псевдоцілителя” звернулася мешканка Харківщини, чий 7-річний син має особливості розвитку та потребує спеціалізованої корекційної підтримки.

Підпис до фото,Чоловік пропонував допомогу людям, які опинилися у складних життєвих ситуаціях, зокрема батькам хворих дітей та рідним безвісти зниклих військових

Підозрюваний переконав жінку в необхідності платних консультацій та дистанційних “обрядів”. Скориставшись вразливим станом матері, він заволодів її коштами на суму 60 000 гривень.

Слідчі Дарницького управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури оголосили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Підпис до фото,Речі, які були знайдені у мага

У прокуратурі кажуть, що окрім “магічних послуг” та “марафонів”, чоловік монетизував свою діяльність продажем езотеричної атрибутики: статуеток “золотого буйвола, що допомагає мільйонерам” за 9000 гривень та диво-свічок “від порчі” по 1300 гривень.

Щоб залучити нову аудиторію до своїх соцмереж, фігурант публікував “розклади карт” щодо перебігу війни.

Зокрема, він пророкував, що киян перевозитимуть із правого берега на лівий баржами, та стверджував, що під час війни “маги та відьми мають особливу силу не просто виживати, а жити добре”.

Нагорода від Стефанчука

Про Богдана Оріщенка активно заговорили у медіа, коли в 2023 році спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук нагородив його відзнакою “Гордість і слава України”.

Сам Веліар заявив, що отримав нагороду за допомогу ЗСУ, та наголосив, що критика магів і відьом нібито применшує їхній внесок у боротьбу з російською агресією.

Зокрема, він приписав українським ворожкам погіршення стану здоров’я Рамзана Кадирова.

Раніше Орищенко також опинявся в центрі скандалу через проведення обряду “відспівування” Російської православної церкви біля стін Києво-Печерської лаври, що викликало обурення серед вірян. Він також виступав за виселення звідти представників УПЦ.

Підпис до фото,Нагорода, яку отримував Богдан Оріщенко

У червні 2025 року з’явилася інформація про побиття Богдана Оріщенка, у якому він сам звинуватив “агентів ФСБ”.

Журналісти видання “Детектор медіа” з’ясували походження відзнаки “Гордість і слава України”, за яку Веліара вітав листом спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Як виявилося, нагорода не є державною — її заснували приватний благодійний фонд та видавництво, що спеціалізується на випуску іміджевих “книг пошани”, а єдиним публічним підтвердженням благодійності самого мага виявився скриншот переказу на 60 тисяч гривень у фонд фотографки, яка створювала для нього сайт і проморолик.

Що відомо про “Мага Веліара”

Богдан Оріщенко народився у 1998 році в місті Добропілля, Донецької області. Сам він себе називає “тарологом, демонологом та родовим практиком”.

У власній автобіографії запевняв, що з дитинства нібито володів надприродними здібностями та знав “таємниці свого роду”.

За його словами, шлях пошуку себе спершу пролягав через мистецтво і науку, однак згодом він вступив до Київської духовної семінарії, де провчився рік, але розчарувався у церковних інституціях.

У тексті Веліар описує містичний досвід після залишення семінарії: він заявляє, що нібито викликав на міському кладовищі “сильного демона”, який залишив на ньому свою “печать” в образі великої червоної оси. Згодом він почав позиціювати себе як серйозного мага та чорнокнижника.

Оріщенко також запевняв, що після повернення до Києва розпочав приватний прийом клієнтів і надання “магічних послуг”. Крім того, він заявляв про написання власних езотеричних праць у співавторстві з “вищими силами” та позиціював себе як посередника між потойбічним світом і людьми.

У Богдана Оріщенка є особистий сайт. Окрім статуеток і свічок там продають книги, амулети та курси.

В YouTube його сторінка має 149 тисяч підписників, контент записаний російською мовою.

Останнє відео з’явилося на каналі три дні тому. У ньому “маг” розповідає про обстріли та війну.

Наразі сторінки Оріщенка в соцмережах (Instagram, Facebook) видалені.

Підпис до фото,Речі, знайдені у “мага”

Попри патріотичну риторику, з 2019 року “маг” видавав свої книги через московське видавництво “Велігор”, а його праці продавалися в російських інтернет-магазинах.

У медіа Оріщенко також запам’ятався гучними заявами: він приписував своїм ритуалам заколот Євгенія Пригожина в Росії, називав вихідців із Донбасу “схильними до зради”, а також ставав героєм телешоу “Le Маршрутка”, де українським відьмам і чаклунам приписували втечу росіян з-під Києва та затоплення крейсера “Москва”.