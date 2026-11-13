Стосовно прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра подали заяву до прокуратури з проханням перевірити можливі факти здирництва та домашнього насильства щодо його колишньої дружини та екс-міністра юстиції Юдіт Варги. Про це повідомляє Magyar Nemzet, пише УНН.

Заяву подала колишня депутатка парламенту від партії “Фідес” Ілона Екеш. Вона звернулася до Центральної слідчої головної прокуратури після виступу Варги перед парламентською комісією, яка розслідує зловживання у сфері виконавчого провадження.

За версією заявниці, у січні 2023 року Мадяр без відома та згоди дружини зробив аудіозапис у їхньому спільному помешканні. Як стверджується у зверненні, із січня 2023-го до березня 2024 року він використовував цей запис для погроз.

Зокрема, Мадяр нібито погрожував оприлюднити запис, звернутися до правоохоронних органів, домогтися ув’язнення Варги та зруйнувати її життя, якщо вона продовжить розлучення або не погодиться на вигідні для нього умови щодо майна та опіки над дітьми.

У заяві також зазначається, що через ці погрози Варга нібито була змушена відкласти розлучення або погодитися на невигідні для себе умови. Заявниця вважає, що тривалий психологічний тиск міг становити домашнє насильство.

Екеш попросила прокуратуру розпочати розслідування, отримати аудіозапис за січень 2023 року та інші докази й перевірити обставини його створення, можливі маніпуляції із записом і ступінь порушення особистих прав.

Раніше із заявою проти Мадяра до Столичної слідчої прокуратури також звернувся Іштван Тені-молодший. Він просить перевірити інформацію про можливий шантаж і домашнє насильство, про які розповідала Юдіт Варга.

За його словами, погрози з використанням таємно зроблених аудіозаписів, які нібито тривали півтора року, можуть містити ознаки кількох кримінальних правопорушень.

Тені закликав прокуратуру перевірити оприлюднену інформацію та вжити відповідних процесуальних заходів.

Наразі йдеться про заяви та звинувачення, які потребують перевірки правоохоронними органами.