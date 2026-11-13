В Україні надходять до медичних закладів та аптечної мережі перші дози вакцини проти грипу. Про це повідомили 13 листопада в МОЗ України, пише УНН.

Перші 266 тисяч доз вакцини проти грипу пройшли державний контроль якості і надходять до медзакладів та аптечної мережі – повідомили у МОЗ.

Як зазначається, ідеться про вакцину французького виробництва.

Вона, за даними МОЗ, отримала позитивний висновок Укрфармагентства про відповідність вимогам державних і міжнародних стандартів і уже надходить до медичних закладів та аптечної мережі.

“Ще 140 тисяч доз вакцини проти грипу виробництва Республіки Корея перебувають на лабораторному контролі”, – ідеться у повідомленні.

Грип, зауважили у МОЗ, часто плутають із застудою, однак це різні захворювання. На відміну від більшості інших гострих респіраторних вірусних інфекцій, грип зазвичай починається раптово – з різкого підвищення температури. Згодом можуть з’явитися кашель, утруднене дихання, нежить і біль у горлі.

Грип може мати тяжкий перебіг і спричиняти серйозні ускладнення з боку серця, легень, нирок та інших органів.

Найефективніший спосіб профілактики грипу – щорічна вакцинація. Вона рекомендована, але не входить до переліку безоплатних щеплень за Календарем профілактичних щеплень. Вакцинуватися можна протягом усього епідемічного сезону.

“Цьогоріч виробники повідомляли про глобальну затримку виробництва вакцин проти грипу. Це пов’язано з переходом від чотиривалентних до тривалентних вакцин відповідно до оновлених рекомендацій ВООЗ щодо складу препаратів на сезон 2026–2027 років”, – вказали у МОЗ.

Склад вакцин переглядають щороку, щоб забезпечити захист від актуальних штамів вірусів грипу.

Протягом тижня з 2 до 8 листопада 2026 року, за даними ЦГЗ, було зареєстровано зниження захворюваності на ГРВІ на 1,6% порівняно з попереднім тижнем. Рівень захворюваності за перший тиждень листопада цього року на 5,7% нижчий, ніж протягом аналогічного періоду торік. Жодних ознак інтенсивного поширення респіраторних інфекцій в Україні не спостерігається.

За результатами лабораторних досліджень на минулому тижні підтверджено один випадок грипу у Рівненській області. Від початку епідсезону це четвертий лабораторно визначений вірус грипу — три попередніх було виявлено в Харківській, Львівській і Рівненській областях. В усіх випадках ідентифіковано вірус грипу типу A. В інших зразках протягом минулого тижня було ідентифіковано віруси, які традиційно циркулюють протягом кожного епідсезону (SARS-CoV-2 та інші коронавіруси, парагрипу, аденовіруси, респіраторно-синцитіальні віруси та риновіруси).

Статистика захворюваності за тиждень 02–08.11.2026:

усього на ГРВІ захворіло 97 520 людей (40 103 дорослих і 56 169 дітей). Це на 1,6% менше за попередній тиждень.

підтверджено 110 випадків COVID-19 – на 18 більше, ніж тиждень тому.

госпіталізовано 2054 пацієнти з ГРВІ (2,1% від загальної кількості зареєстрованих випадків), серед них 1256 дітей;

летальних випадків унаслідок ГРВІ протягом звітного тижня не зареєстровано.

Показники захворюваності в усіх регіонах України відповідають фоновому рівню інтенсивності.

Усього протягом епідемічного сезону з 28 вересня до 8 листопада 2026 року на ГРВІ перехворіло 613 335 людей (на 12,8% менше, ніж торік за аналогічний період), поміж яких було підтверджено 519 випадків COVID-19. З початку епідсезону, за даними ЦГЗ, зареєстрований один летальний випадок – серед осіб із позитивним результатом на COVID-19 протягом тижня з 12 по 18 жовтня.