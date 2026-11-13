РФ вимагає виходу Фінляндії з НАТО, відмови Альянсу від баз у країнах Балтії, контролю над усім Донбасом, а також «демілітаризації» Одеси та Миколаєва.

Про це йшлося під час останніх переговорів, повідомляє таблоїд Bild.

Жорсткі умови щодо «нового європейського порядку безпеки» висунули російські представники під час неофіційних переговорів про припинення війни в Україні. Їх також представили європейцям під час переговорів в Абу-Дабі.

Як зазначає видання, Москва пропонує зберегти за собою окуповані території України та отримати весь Донбас, зокрема підконтрольні Києву частини Донецької та Луганської областей.

Крім того, за даними журналістів, російський план передбачає відмову від розміщення військових баз НАТО в Естонії, Латвії та Литві, а також вихід Фінляндії з Альянсу.

Україна, за цими планами, має отримати позаблоковий статус та відмовитися від вступу до НАТО, проте її членство в ЄС не виключається. Порти Одеси та Миколаєва пропонують демілітаризувати, щоб Україна не могла використовувати їх як військово-морські бази. Також передбачені домовленості щодо свободи судноплавства у Чорному та Балтійському морях.

За даними видання, вимоги Москви стосуються й Молдови. Росія пропонує перетворити її на федеративну республіку, до складу якої увійде сама Молдова, а також автономний регіон Гагаузія та невизнане Придністров’я. У разі вступу країни до Європейського Союзу Придністров’я та Гагаузія мають отримати можливість провести референдуми про незалежність.

Росія натомість пропонує вивести ядерну зброю з Білорусі та відмовитися від розміщення там ракет середньої дальності. Крім того, Москва готова вивести війська з Придністров’я.

Bild підкреслює, що йдеться лише про одну із пропозицій, що обговорюється в неофіційних переговорних колах. Паралельно діють кілька груп посередників, зокрема пов’язані з військовими. Вони конкурують між собою, тож і цей план не єдиний.