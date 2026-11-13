Генерал-майор Служби безпеки України Сергій Дука вийшов зі слідчого ізолятора після внесення за нього застави у розмірі 65 млн гривень. Повну суму коштів внесли у п’ятницю, 13 листопада.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Дука є підозрюваним у справі “Карфаген”. Раніше ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 65 млн гривень.

За словами адвоката Дуки Юрія Сухова, заставу за підозрюваного вносили добровільно. Більшу частину із 65 млн гривень внесли співробітники СБУ.

Окремо Сухов додав, що хоч Дуку звільнили з посади, він залишається співробітником Служби безпеки. Також, за словами адвоката, на генерала можуть полювати росіяни, тому його продовжить охороняти спецпідрозділ “Альфа”.

Генерал заявив, що невинний, що вся справа – це помста НАБУ, і що зараз там шукають можливості для подальших фальсифікацій, і що справу затіяли навмисно в час важливих переговорів, щоб послабити переговорні позиції України.