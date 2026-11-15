14 листопада та в ніч проти 15-го вогнеборці ліквідували займання у житлових секторах Миколаївського та Вознесенського районів.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Так, у с. Калинівка Воскресенської громади горіли речі домашнього вжитку в кімнаті житлового будинку на площі 20 кв. м. У с. Себине Костянтинівської громади виникла пожежа покрівлі житлового будинку на площі 10 кв. м. Ще одна пожежа сталася у неексплуатованому житловому будинку в с. Єланець, де вогонь охопив 20 кв. м.

В усіх випадках рятувальники ліквідували загоряння та не допустили повного знищення будівель.

Причини виникнення пожеж встановлюються.

Як повідомляло Інше ТВ, Для гасіння пожеж на Миколаївщині минулої доби тільки в двох випадках знадобилася допомога рятувальників