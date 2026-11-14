Минулої доби в області зареєстровано 6 пожеж.

Як повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, рятувальники залучалися лише в двох випадках у приватному секторі Вознесенщини:

– у с. Вознесенське Бузької ТГ горіла господарча споруда на території приватного домоволодіння на площі 40 кв. м.;

– у с. Бузьке Південноукраїнської ТГ ліквідували пожежу літньої кухні на площі 50 кв. м.

Постраждалих в обох випадках немає. Загалом вогнеборцям вдалось вберегти від вогню житловий будинок та 3 споруди господарського призначення.

Причини встановлюються.

Як повідомляло Інше ТВ, Три пожежі гасили на Миколаївщині. Що горіло