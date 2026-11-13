Минулої доби вогнеборці Миколаївщини ліквідували три пожежі.

Одна з них виникла внаслідок російської атаки БпЛА по приватному сектору м. Снігурівка. Тут вогнеборці підрозділу ДСНС ліквідували пожежу господарчої споруди на площі 20 кв. м. Постраждалих немає.

Ще дві пожежі, не пов’язані з бойовими діями, сталися у с. Маліївка Березнегуватської ТГ Баштанського району, де рятувальники загасили пожежу в кімнаті житлового будинку та його покрівлі, а також у Миколаєві — на території підприємства.

Причини пожеж встановлюються.