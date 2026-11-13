Світловий меч, яким користувався Дарт Вейдер у фільмах «Зоряні війни: Імперія завдає удару у відповідь» та «Зоряні війни: Повернення джедая», був проданий у четвер на аукціоні майже за 5 мільйонів доларів.

Про це пише АР.

Цей світловий меч — той самий, що фігурував у вирішальному двобої в Місті в хмарах, де Вейдер каже Люку Скайвокеру: «Я — твій батько», — пішов з молотка за 4,875 мільйона доларів на торгах «Ultimate Star Wars Auction», організованих аукціонним домом Heritage Auctions. За словами представників Heritage Auctions, цей продаж став світовим аукціонним рекордом для будь-якого колекційного предмета, пов’язаного із сагою «Зоряні війни».

Як повідомляють організатори, цей лот також встановив новий аукціонний рекорд для реквізиту, що використовувався під час зйомок «Зоряних війн». Він значно перевершив попередній результат — продаж у липні світлового меча Скайвокера разом із муляжем відрубаної руки (з фільму «Імперія завдає удару у відповідь»), який тоді був проданий за 3,75 мільйона доларів.

На аукціоні Heritage, що відбувся в четвер, також були представлені предмети з епізодів I–IX «Зоряних війн», а також з інших фільмів і телесеріалів. За інформацією Heritage Auctions, окрім меча Дарта Вейдера, на публічні торги було виставлено ще 27 світлових мечів із «Зоряних війн».