У ніч на 13 листопада безпілотники Сил оборони України атакували Ростов-на-Дону та Ростовську область РФ, після чого виникли пожежі на виробничому майданчику та складі.

Про це повідомляє моніторинговий ресурс Exilenova+.

Атаку підтвердив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар. За його словами, в Аксайському районі міста внаслідок нібито падіння уламків дронів загорілося складське приміщення на площі 1500 квадратних метрів.

А у Ростові-на-Дону пошкоджено виробничий майданчик, де виникла пожежа на площі 20 квадратних метрів.

Місцеві жителі повідомляли про вибухи, роботу російської протиповітряної оборони та пожежі в межах міста.