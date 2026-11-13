Вже двоє загиблих в Одесі. Нагадаємо, росіяни атакували Одесу – били по авто на дорогах, загинула дівчина (ВІДЕО)

Вибух був такої сили, що звалилося дерево.

Як повідомлялося, одна із загиблих – молода дівчина, яка була в ато. Її намагалися реанімувати близько 45 хвилин, але безрезультатно – у неї були перелом основи черепа, внутрішня крововтрата та тяжкі травми від вибуху.

Також відомо про шістьох постраждалих: у людей осколкові поранення голови, рук і ніг, переломи, опіки та акубаротравми. Серед поранених — 23-річний хлопець та п’ять дорослих віком від 48 до 73 років.

