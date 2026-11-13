Європейський Союз допоможе доставити до України чотири понтонні мости з Норвегії в межах підтримки української інфраструктури на тлі російських атак.

Про це йдеться у спільній заяві президентки Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн і президента Європейської Ради Антоніу Кошти за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Дубліні.

Тип мостових конструкцій, терміни постачання та місця їхнього майбутнього використання наразі не уточнюються.

Також Європейська Комісія передасть 200 автобусів, 500 генераторів зі стратегічних резервів rescEU, допомагатиме створювати центри екстреної підтримки та забезпечувати їх необхідним обладнанням напередодні зими.

Мілітарний повідомляв, що у грудні 2022 року Норвегія розпочала передачу Україні десяти тимчасових мостів типу Acrow/Bailey.

Швидкозбірний міст від країн-партнерів на Харківщині. Жовтень 2022. Україна. Фото: Міністерство інфраструктури України

Конструкції призначалися для відновлення транспортного сполучення в регіонах, де переправи були зруйновані внаслідок бойових дій.

Вартість тієї допомоги становила 30 мільйонів норвезьких крон, які виділили з гуманітарного бюджету Міністерства закордонних справ Норвегії.