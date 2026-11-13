Електростанція, побудована на місці виходу газопроводів «Північний потік» на сушу в північно-східній Німеччині, була зупинена після того, як газопроводи стали об’єктом саботажу. Зараз об’єкт демонтують і відправляють до України.

Більшу частину акцій промислової електростанції «Грайфсвальд» у Лубміні належить німецькій компанії Securing Energy for Europe (SEFE).

Адріанна Монтгоберт, речниця цієї державної компанії, підтвердила Радіо Свобода, що наразі триває демонтаж електростанції, а процес її передачі координує команда з «Нафтогазу» – українського нафтогазового гіганта.

Газопроводи «Північний потік», що пролягають під Балтійським морем від Росії до Німеччини, більше не функціонують.

У своєму електронному листі речниця зазначила:

«Були розглянуті всі варіанти повторного використання та продажу [станції в Лубміні], включаючи реальні переговори про продаж, але комерційно вигідного рішення знайдено не було». Монтгоберт додала, що передача об’єкта Україні розглядалася як «найкраща альтернатива його утилізації» після того, як він припинив роботу у квітні 2023 року.

Логотип компанії «Північний потік» закріплено на приймальній станції балтійського газопроводу «Північний потік» у Лубміні поблизу Грайфсвальда, Німеччина, 8 листопада 2011 року

Протягом останніх тижнів енергетична інфраструктура України неодноразово ставала мішенню російських ударів у рамках узгоджених дій, спрямованих на те, щоб перетворити майбутні місяці холоду та темряви на зброю. За словами Андріанни, передача об’єкта в Лубміні має бути завершена протягом «першого кварталу» 2027 року.

У травні головна опозиційна партія «Альтернатива для Німеччини» (AfD) висунула невдалу пропозицію щодо зупинення передачі станції Україні, стверджуючи, що її виведення «обмежить майбутні можливості енергетичної політики». AfD виступає за припинення військової допомоги Україні та скасування санкцій проти Росії.

Герольд Юргенс, президент Бізнес-асоціації Західної Померанії, здається, натякнув на звинувачення на адресу України у причетності до підриву газопроводів «Північний потік», коли в інтерв’ю німецькому ЗМІ зазначив: «У багатьох людей склалося таке враження: спочатку вони підривають газопровід, а потім вивозять електростанцію. Це неможливо нікому пояснити».

У Гамбурзі наразі триває судовий процес над офіцером українських спецпідрозділів, якого звинувачують у керівництві групою, що здійснила диверсію проти газопроводів «Північний потік». Київ заперечує свою причетність до вибухів, які у вересні 2022 року призвели до руйнування трьох із чотирьох підводних газопроводів «Північний потік».

Монтгоберт зазначила, що рішення про передачу Грайфсвальдської станції Києву «було сприйнято з розумінням» працівниками, які керували підприємством.

Демонтаж станції проходить «безперешкодно, і жодних зауважень з боку довгострокових співробітників чи керівників не надходило», – додала Монтгоберт.

Автотрансформатор, який у 2023 році був відправлений з Литви до України

Передача Лубмінської електростанції є частиною ширшої ініціативи під егідою ЄС, спрямованої на передачу Україні компонентів енергетичних об’єктів, а в деяких випадках – цілих виведених з експлуатації електростанцій .

У вересні Литва зобов’язалася пожертвувати сотні тонн обладнання з Ігналінської атомної електростанції, яка була виведена з експлуатації у 2009 році. У грудні 2025 року ЄС завершив демонтаж та перевезення цілої газової теплової електростанції з Литви до України.

Вільнюська ТЕЦ була доставлена в 149 окремих партіях загальною вагою 2399 тонн. Її не відновлювали як єдиний об’єкт, а розібрали на запчастини для українських енергетичних об’єктів.

Речник ЄС повідомив Радіо Свобода, що з моменту російського вторгнення у 2022 році Україні було надано допомогу в галузі енергетичної безпеки на суму понад 4 мільярди євро (4,42 мільярда доларів), що дозволяє «генерувати електроенергію, якої вистачить для забезпечення приблизно 9,6 мільйона людей».

«Ми й надалі твердо підтримуємо Україну і допомагаємо українцям пережити цю зиму», – додав речник, відмовившись коментувати, яка частина переданої в дар енергетичної інфраструктури була зруйнована російськими ракетними та безпілотними ударами.

Електричний трансформатор, який готують до відправлення в Україну на складі логістичного хабу Механізму цивільного захисту ЄС у Румунії, липень 2023 року

У липневій заяві Міністерства енергетики України було висловлено подяку країнам ЄС, які взяли участь у цій ініціативі, за пожертвування компонентів енергетичних об’єктів, а також зазначено, що на той час було проведено огляд інших виведених з експлуатації енергетичних об’єктів у Латвії, Литві, Словаччині, Австрії, Хорватії та Нідерландах з метою їх можливого передавання.

Наступним об’єктом, який планується передати Україні, стане електростанція «Рига ТЕЦ-2» у Латвії. 11 листопада джерело в Брюсселі повідомило Радіо Свобода, що наразі розглядається можливість передачі двох виведених з експлуатації вугільних електростанцій у Німеччині. Інсайдер з ЄС відмовився назвати ці німецькі електростанції через побоювання щодо саботажу.