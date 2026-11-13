У четвер президент Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість застосування військової сили для захоплення Куби до завершення свого президентського терміну.

Про це пише Politico.

«Я хочу вирішити питання з Кубою, перш ніж піду з посади», — сказав Трамп консервативному радіоведучому Г’ю Г’юїтту, який запитав, чи розглядає він варіант «звільнення Куби» шляхом військового втручання. Трамп зазначив, що ключову роль у цьому процесі відіграватиме державний секретар Марко Рубіо.

«У нас є дуже хороший, талановитий хлопець для роботи з Кубою — Марко. Його батьки, як ви, напевно, знаєте, походять із… Куби, і він би з радістю цим зайнявся».

Хоча Трамп неодноразово говорив про повалення комуністичного уряду Куби, він уперше окреслив часові рамки для можливої ​​військової операції.

У березні Трамп заявив журналістам, що, на його думку, він матиме «честь захопити Кубу». Після того як Трамп віддав наказ про проведення операції, що призвела до усунення від влади президента Венесуели Ніколаса Мадуро — ключового союзника кубинського уряду, — США запровадили нафтову блокаду острова. Це спричинило колапс енергосистеми країни та спровокувало гуманітарну кризу.

Ці заяви Трампа пролунали через тиждень після нищівної поразки республіканців на проміжних виборах. Однією з причин цього стала непопулярна війна адміністрації в Ірані, яка затягнулася і призвела до зростання цін на пальне, продукти харчування та інші товари.

Трамп сказав Г’юїтту, що хотів би здійснити цю військову операцію в інтересах американців кубинського походження, які голосували за нього у Флориді.

«Чесно кажучи, я б дуже хотів зробити це заради людей — кубинців, які приїхали до Америки після того, як із ними дуже погано поводилися на батьківщині».