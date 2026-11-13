Поїздки в Мексику й французькі гори, коштовні авто на фото та перельоти з чорною ікрою – в мережі знайшли подругу бізнесмена Владислава Соколова, фігуранта розслідування щодо можливого розкрадання коштів на захисних спорудах енергооб’єктів Київщини. Вона називає себе Анжеліка Олександрівна та в соцмережах показувала спільний відпочинок із ним за кордоном, пише Телеграф.

На сторінку Анжеліки в мережі звернула увагу журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва. “А ось і муза крокодила. А ви сидите без світла й тролейбусів”, – написала вона.

Що Анжеліка розповідає про себе

В Instagram жінка веде сторінку angeli_a_volte_diavoli_ та називає себе Анжелікою Олександрівною. В описі профілю вказані спорт, енергія й подорожі, а також “триєдність: дух, душа, тіло”.

Анжеліка поєднувала в блозі духовні практики та розкішні подорожі

Анжеліка представляється авторкою та ведучою блог-проєкту Angelic Soul Alchemy, присвяченого духовним практикам, роботі з енергією та особистому розвитку. Себе вона позиціонує як провідницю до справжнього “Я”. Її російськомовний акаунт уже закритий.

Спільні подорожі та “високі стандарти”

Серед збережених історій у профілі – відпочинок на Балі, в Дубаї, Італії та на Маврикії. Спільний допис із Соколовим із мексиканського Тулума датований 1 лютого 2023 року: пара обіймається в басейні на тлі тропічної зелені.

“Шанувати свого чоловіка як бога може тільки богиня”, – написала Анжеліка під спільною світлиною із Соколовим.

Спільний відпочинок із Соколовим Анжеліка показувала ще в лютому 2023 року

Інша спільна світлина збережена в історії за 30 січня 2024 року. На ній Анжеліка й Соколов сидять на терасі на тлі засніжених французьких Альпів. В одному з підписів до гірського відпочинку вона пояснювала, що поїхала в холод заради того, щоб чоловік її грів.

Анжеліка пояснювала, що поїхала в холод, аби чоловік її зігрівав

У січні 2024 року пара відпочивала у французьких горах

Окремо Анжеліка демонструвала перельоти з чорною ікрою та келихом шампанського. Таку публікацію вона супроводила словами про власні вимоги до життя: “Високі стандарти оберігають тебе від низькосортних подій”, – написала Анжеліка.

Розповідь про високі стандарти Анжеліка доповнила кадром із чорною ікрою

Справа про 20,8 млн грн і пентхаус із крокодилом

Владислав Соколов – бізнесмен із Дніпра, який став фігурантом розслідування розкрадання коштів на захисних спорудах енергооб’єктів Київщини. За попередніми підрахунками слідства, завищення вартості матеріалів могло сягнути 20,8 млн грн. Під час обшуків слідчі побачили багаторівневий пентхаус із позолотою, мармуровими колонами, критим басейном, тераріумом зі справжнім крокодилом та Rolls-Royce.

Соколов демонстрував розкішні перельоти у соцмережах

Бізнесмена пов’язують із компаніями “Сталь Плюс” і “ТД Тризуб”, які постачали металопродукцію підрядникам на будівництві захисту енергооб’єктів. Загальна вартість 25 державних будівельних контрактів становить 1,89 млрд грн. За версією слідства, реальний контроль над підприємствами може належати Соколову.

16 жовтня Соколов на засіданні тимчасової слідчої комісії парламенту заперечив причетність до проєктів захисту енергетичних об’єктів. Водночас він попросив оплатити поставлену продукцію.

Нагадаємо також, як повідомляло ІншеТВ, “Мужик з крокодилом” Соколов, який озолотився на “захисті” київської енергетики, каже, що купив його в зоопарку. Там заперечують (ФОТО)