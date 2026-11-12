Владислав Соколов — 47-річний бізнесмен з Дніпра. Правоохоронці прийшли до нього з обшуками через підозри у привласненні бюджетних коштів, виділених на будівництво захисних споруд для енергетичних об’єктів і шкільних укриттів на Київщині. Правоохоронці пов’язують постачання металоконструкцій для цих об’єктів із компаніями Соколова.

Після обшуків у мережі з’явилися фотографії дворівневого пентхауса, який пов’язують із Соколовим. На них, серед іншого, видно тераріум із живим крокодилом.

Як повідомляло ІншеТВ, Замість захисту енергетики – мармуровий несмак, басейн і крокодили. Поліція мовчить, українці – ні (ФОТО)

Інформацію про живого крокодила в квартирі активно почали обговорювати в соцмережах. Через це Соколов записав відео, у якому заявив, що крокодила він купив у зоопарку за 2,5 тис. доларів.

«Крокодила, який сколихнув усіх в Інтернеті, я офіційно придбав в Одеському зоопарку всього за 2500 доларів. Відтоді він жодного разу не хворів, дай Бог йому здоров’я», — каже Соколов.

Крокодил з помешкання Соколова. Фото з соцмереж Сергія Стерненка

«Слідство.Інфо» зателефонувало до Одеського зоопарку. Там факт продажу крокодила спростували.

«Це неправда. У нас крокодили за останні 15-16 років не відчужувались зоопарком. Він мав купити в будь-якого іншого зоопарку, а чого каже на Одеський — не знаю. Ми зараз готуємо з цього приводу офіційну відповідь до військової адміністрації, до департаменту культури. Наразі активістам також будемо давати спростування, ті, що зараз коментують цей фейк», — пояснив працівник зоопарку.

І додав, що продаж тварин відбувається лише між зоопарками: «Між ліцензованими зоологічними парками, особливо між тими, які входять в асоціації… Ми можемо мінятися, наприклад, треба нам якась тварина, ми міняємося з іншим зоопарком на іншу тварину. Або, якщо у нас вольєр квадратурою не дозволяє, ми можемо віддати на перетримку іншому зоопарку — на певний час».

Хто такий Соколов і в чому його підозрюють

Владислав Соколов у своєму офісі. Фото з соцмереж бізнесмена

Згідно з ухвалою Святошинського районного суду, обшуки у Соколова стосувалися, зокрема, будівництва захисних споруд для енергетичної інфраструктури Київської області. Так, компанії «Сталь Плюс» і «ТД Тризуб», які слідство повʼязує із Соколовим, постачали металопродукцію для підрядників, що отримували державні замовлення на ці роботи. Загалом ідеться про 25 державних контрактів на суму близько 1,89 млрд грн. Правоохоронці перевіряють можливе завищення вартості металопродукції: попередньо встановлена різниця між цінами становить близько 20,8 млн грн. Окремо поліція розслідує привласнення 129 млн грн під час будівництва захисних споруд для енергооб’єктів. За даними правоохоронців, у цій справі підозру раніше оголосили директору товариства, яке отримало підряд.

Крім того, слідство перевіряє і причетність Соколова до невиконання умов договорів на будівництві шкільних укриттів. За даними судової ухвали, підрядник «Консалтинг Буд» залучав до робіт субпідрядні компанії, які, ймовірно, фактично не виконували замовлень, але отримували за них гроші. Серед підприємств, які пов’язують із цією схемою, фігурують компанії з орбіти Соколова. За версією слідства, через фіктивних субпідрядників могли вивести 10,8 млн грн бюджетних коштів.

Крокодил і «цап-відбувайло»

12 листопада Соколов уперше публічно прокоментував скандал і відкинув звинувачення у привласненні бюджетних коштів. Він заявив, що квартиру придбав ще 2009 року, а офіс — 2011-го. Крокодила, за його словами, купив офіційно.

Водночас Соколов переклав відповідальність за проблеми з будівництвом на Київську обласну військову адміністрацію, заявив про тиск з боку правоохоронців і назвав себе людиною, з якої намагаються зробити «цапа-відбувайла».