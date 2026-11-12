Про це спецпосланець США заявив по завершенню перемовин у Кремлі з Путіним:



-Прогрес є. Він був досягнутий сьогодні раніше. Ніхто не очікував, що ми відновимо тристоронній формат в Абу-Дабі. Ми його відновили. Ба більше, домовилися про нову зустріч.



Репортер CNN Фред Плейтген, який спілкувався зі Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушеном, сказав, що обидва були налаштовані досить оптимістично: вони вважають, що тепер з’явився імпульс, який дозволить принаймні почати рух у напрямку врегулювання російсько-україснької війни.

Нагадаємо, зараз Віткофф і Кушнер прямують до Дубліна, де на зустрічі з Володимиром Зеленським повідомлять про хід розмови з Путіним.