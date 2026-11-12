Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг подав у відставку з посади. Тимчасовою виконувачкою обовʼязків генерального директора компанії стала фінансова директорка Nvidia Колетт Кресс.

Про це йдеться у заяві Nvidia.

«Сила NVIDIA завжди полягала в її людях, і разом із нашою керівною командою я прагну розвивати той винятковий фундамент, який Дженсен створив за останні 33 роки. Ми продовжимо розвивати напрямки, завдяки яким NVIDIA стала лідером у сфері прискорених обчислень та штучного інтелекту, а також реалізовувати можливості, що відкриваються перед нами», — прокоментувала відставку Дженсена Хуанга виконувачка обовʼязків генерального директора Колетт Кресс.

У компанії зазначили, що внесок Дженсена Хуанга у NVIDIA «є надзвичайно вагомим» та що рада директорів компанії «дякує за його неоціненний внесок у розвиток компанії та всієї галузі».

Компанія шукатиме заміну Дженсену Хуангу після його відставки. Nvidia призначила Гарві Джонса першим в історії головою ради директорів компанії. Також Nvidia випустить планово свої фінансові результати за третій квартал 2026 фінансового року у вівторок, 17 листопада.

На тлі заяви компанії акції впали на 11%, повідомляє Bloomberg.

Дженсен Хуанг є одним зі співзасновників Nvidia. Хуанг не залишиться в раді директорів компанії.

Як повідомляло ІншеТВ, Мав час та натхнення. Керівник Nvidia Хуанг кохався не тільки з китайською шпигункою, був у нього роман і в компанії