Дженсен Хуанг, керівник компанії Nvidia, щодо якого ведеться розслідування у зв’язку з романом із жінкою, яку американська розвідка ідентифікувала як китайську шпигунку, також мав позашлюбні стосунки з підпорядкованою йому керівницею. Про це повідомили п’ятеро осіб, які працювали в компанії, пише The New York Times.

За словами цих співрозмовників, які погодилися надати інформацію на умовах анонімності, йдеться про стосунки з Кімберлі Пауелл — віцепрезиденткою Nvidia, відповідальною за напрям охорони здоров’я. Згідно з кодексом корпоративної етики Nvidia, працівники повинні «уникати ситуацій, у яких їхні дії можуть призвести до конфлікту», зокрема й через «особисті стосунки»; компанія також заявляє, що «невідкладно розслідує повідомлення про неналежну поведінку». У багатьох корпораціях діють правила, що забороняють керівникам вступати у стосунки з підлеглими.

Як стверджують двоє колишніх співробітників компанії, 63-річного пана Хуанга та 48-річну пані Пауелл зафіксували на відео, коли вони поводилися як закохана пара. Це сталося в готелі в Сан-Хосе (штат Каліфорнія) під час конференції Nvidia у березні. Редакція The New York Times самого відео не бачила.

І пан Хуанг, і пані Пауелл перебувають у шлюбі з іншими людьми.

Пан Хуанг, який був співзасновником Nvidia у 1993 році та перетворив її на провідного постачальника чипів для штучного інтелекту, опинився під дедалі пильнішою увагою. Минулого місяця видання The Times повідомило, що жінка з Китаю, з якою він зблизився, була ідентифікована американськими офіційними особами як агент китайської розвідки.

Цього місяця, після того як пан Хуанг визнав факт цих стосунків, рада директорів Nvidia ініціювала розслідування, яке проводить юридична фірма Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. Крім того, лідери-республіканці трьох впливових комітетів Палати представників США звернулися до пана Хуанга з вимогою з’явитися на закритий брифінг, щоб надати пояснення щодо його контактів із цією жінкою, яка використовує ім’я Еліс Хуанг.

Китай відкинув звинувачення у шпигунстві. Пані Хуанг — громадянка Китаю, яку звинувачують у шпигунстві на користь Пекіна, — не відповіла на прохання про коментар.

Коли в середу журналісти зв’язалися з паном Хуангом телефоном і запитали про його стосунки з пані Пауелл, він відповів: «Не думаю, що вам варто говорити зі мною безпосередньо», — після чого поклав слухавку. У компанії Nvidia відмовилися від коментарів. Пані Павелл не відповіла одразу на прохання про коментар. Після закриття основних торгів акції компанії впали приблизно на 8 відсотків.

Кімберлі Павелл, віцепрезидентка Nvidia, відповідальна за напрям охорони здоров’я, на конференції Fortune Brainstorm Tech 2026 в Аспені (штат Колорадо) у червні. Фото: Стюарт Айсетт / Fortune

За словами п’яти співрозмовників, стосунки пана Хуанга та пані Павелл обговорювалися всередині компанії.

Пані Павелл приєдналася до Nvidia у 2008 році. Згідно з інформацією на вебсайті компанії, вона курує програми, що передбачають застосування технологій чипів Nvidia у сферах вищої освіти та охорони здоров’я — зокрема, у пристроях для медичної візуалізації.

Пані Павелл зробила успішну кар’єру в Nvidia. Як зазначено в її профілі в LinkedIn, у 2016 році вона отримала посаду старшої директорки з розвитку бізнесу у сфері штучного інтелекту. Наприкінці 2017 року її призначили віцепрезиденткою, відповідальною за напрям охорони здоров’я. Вона відвідує технологічні конференції по всьому світу та виступає від імені компанії.

У березні пані Павелл виступила на GTC — щорічній конференції Nvidia для розробників у Сан-Хосе, де розповідала про використання штучного інтелекту для досягнення проривів у медицині та біології. У її презентації були використані карикатурні зображення пана Хуанга.

Під час конференції керівники Nvidia проводили зустрічі в готелі неподалік. Там помітили, що пан Хуанг і пані Павелл поводилися як закохана пара. За словами трьох осіб, обізнаних із ситуацією, один із присутніх зафіксував цей момент на телефон.

Як повідомили ці джерела, охоронці пана Хуанга помітили людину з телефоном і ізолювали її. Після цього вони вимагали від цієї особи підписати угоду про нерозголошення.

Пан Хуанг — один із багатьох керівників американських компаній, які мали стосунки зі своїми підлеглими. У 2018 році Браян Кржаніч пішов у відставку з компанії Intel, що займається виробництвом мікрочипів, після того як визнав, що в минулому мав «добровільні стосунки» з однією зі співробітниць.

Наступного року компанія McDonald’s звільнила Стіва Істербрука з посади генерального директора, а згодом подала на нього до суду, дізнавшись, що він порушив корпоративні правила, вступивши в сексуальні стосунки з кількома співробітницями.

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