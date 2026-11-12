У Миколаєві змінили тарифи на проїзд у громадському транспорті. Сьогодні, 12 листопада, виконавчий комітет Миколаївської міської ради встановив нові тарифи на перевезення пасажирів громадським транспортом.

Таке рішення пояснили тим, що підтримка стабільної роботи міських маршрутів нині вимагає значно більших фінансових витрат, ніж раніше. Зокрема, на собівартість проїзду суттєво вплинуло здорожчання пального, паливно-мастильних матеріалів і необхідних запчастин. Крім того, зросли ціни на матеріали, потрібні для регулярного ремонту та технічного обслуговування рухомого складу.

Для приватних перевізників і КП «Миколаївпастранс» вони почнуть діяти з 14 листопада.

Для приватний перевізників

У приватних перевізників з 14 листопада вартість проїзду становитиме:

до 10 км – до 25 км – 25 грн (вартість проїзду по місту);

до 25 км – 30 грн (вартість проїзду до мкр. Велика Корениха);

понад 25 км – 35 грн (вартість проїзду до мкр. Мала Корениха).

Для КП «Миколаївпастранс»

Вартість проїзду в автобусах підприємства становитиме 25 грн. Водночас тариф на маршруті до мкр. Мала Корениха залишається без змін — 30 грн.

Пільговий проїзд для учнів

Відповідно до рішення виконкому, для учнів 1–11 та 12 класів закладів загальної середньої освіти встановлено такі умови:

у маршрутних таксі з 1 вересня до 1 червня — знижка 50 % від повної вартості проїзду за наявності учнівського квитка;

в автобусах КП «Миколаївпастранс» під час дії воєнного стану — безкоштовний проїзд за наявності дійсного учнівського квитка. Після припинення або скасування воєнного стану з 1 вересня до 1 червня діятиме знижка 50 % на міських маршрутах.

КП «Миколаївелектротранс»

Нові тарифи на проїзд у трамваях і тролейбусах почнуть діяти з 1 грудня. Вартість разового квитка, придбаного у водія чи в кіоску, становитиме 20 грн та 18 грн за QR-кодом з можливістю безкоштовної пересадки між трамваями та тролейбусами протягом 90 хвилин.

Також виконком затвердив нову вартість проїзних квитків.

Повні проїзні квитки:

на одну добу на трамвай та тролейбус – 55,00 грн;

на дві доби на трамвай та тролейбус – 100,00 грн;

на сім календарних днів на трамвай – 200,00 грн;

на сім календарних днів на тролейбус – 200,00 грн;

на сім календарних днів на трамвай та тролейбус – 300,00 грн;

на 15 календарних днів на трамвай – 380,00 грн;

на 15 календарних днів на тролейбус – 380,00 грн;

на 15 календарних днів на трамвай та тролейбус – 570,00 грн;

на 1 місяць на трамвай – 720,00 грн;

на 1 місяць на тролейбус – 720,00 грн;

на 1 місяць на трамвай та тролейбус – 1080,00 грн.

Диференційований:

разовий, придбаний через QR код – 18,00 грн;

разовий, придбаний по студентському квитку – 10,00 грн.

Для студентів:

на 1 місяць на трамвай – 360,00 грн;

на 1 місяць на тролейбус – 360,00 грн;

на 1 місяць на трамвай та тролейбус – 540,00 грн.

Квиток контролера пасажирського транспорту:

разовий на трамвай – 400,00 грн;

разовий на тролейбус – 400,00 грн.

Кількість поїздок по проїзному квитку:

трамвай – тролейбус – 90;

трамвай або тролейбус – 60.

Для розрахунку пільгових перевезень застосовуватиметься кількість поїздок за проїзним документом на два види транспорту — трамвай і тролейбус.