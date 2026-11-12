За підсумками січня – жовтня 2026 року до державного бюджету надійшло майже 3 мільярди гривень податку на додану вартість (далі – ПДВ) з вироблених в Україні товарів. Це на 148 млн грн більше, ніж за 10 місяців минулого року. Питома вага цього податку в загальній сумі надходжень до державного бюджету становить 19,4 відсотка. Про це у своєму коментарі повідомив заступник начальника Головного управління ДПС у Миколаївській області Віталій Бітун.

За його словами, позитивна динаміка показників сплати ПДВ – результат комплексу заходів, які вживає податкова служба для забезпечення якісного адміністрування.

Посадовець розповів, що в області працює Консультаційний центр з питань зупинення реєстрації податкових накладних і розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. Податківці надають інформаційну та консультаційну підтримку платникам для запобігання порушенням та забезпечення прозорої взаємодії з бізнесом. Звернутися до фахівців центру можна за телефонами: (0512) 50-18-71, (0512) 50-18-32, (0512) 50-18-12, (0512) 50-19-18, (0512) 50-18-33, (093) 964 21 32.

Станом на 01.11.2026 в Реєстрі платників ПДВ по ГУ ДПС у Миколаївській області обліковується 5525 суб’єктів господарювання, у тому числі 4881 платник – юридична особа, 644 платника – фізичні особи – підприємці (далі – ФОП).

За 10 місяців 2026 року зареєстровано 525 платників ПДВ, з них 404 – юридичні особи та 121 – ФОП, анульовано реєстрацію 571 платника ПДВ, з них 437 – юридичні особи та 134 – ФОП.

Віталій Бітун зазначив, що саме якісний податковий супровід платників податку на додану вартість – першочергова передумова стабільних надходжень цього бюджетоутворюючого платежу до бюджету. Передусім, йдеться про дистанційний формат взаємодії з платниками ПДВ, що виключає корупційні ризики та якісну консультаційну підтримку. Оперативна і прозора комунікація між податковою службою та представниками бізнесу спрямована на ефективну взаємодію та підтримку сумлінного ведення господарської діяльності.

Ми вдячні кожному, хто попри всі виклики війни відповідально сплачує податки, зберігає робочі місця та підтримує економіку країни. Працюємо на Перемогу! – підсумував податківець.

Нагадуємо, що платники можуть звернутися до фахівців Офісу податкових консультантів Головного управління ДПС у Миколаївській області за кваліфікованою допомогою з питань оподаткування, роз’яснення вимог податкового законодавства та отримати консультацію відповідно до своєї конкретної ситуації. Офіс знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Героїв Рятувальників, 6.