Генеральний директор Nvidia Corp. Дженсен Хуанг визнав, що мав роман із жінкою, яку в низці повідомлень назвали ймовірною китайською шпигункою. Це втягнуло гіганта з виробництва чипів у кризу, якої ще не було за всю його тридцятирічну історію, повідомляє Bloomberg.

У неділю Хуанг повідомив про ці стосунки у службовій записці для співробітників, додавши, що рада директорів Nvidia розпочинає розслідування. Раніше він стверджував, що в його стосунках із цією жінкою — яка працювала на одного з клієнтів компанії, що базується в Сінгапурі, — не було нічого неналежного.

«Я був невірний своїй дружині, — написав 63-річний Хуанг у записці. — Мої дії завдали болю їй і нашим дітям. Моєму вчинку немає виправдання. Мені дуже шкода».

Це стало важким ударом для керівника, який останніми роками перетворився на одну з найвідоміших постатей Кремнієвої долини. Хуанг багато подорожував світом, просуваючи технології штучного інтелекту — сферу, в якій його компанія займає панівне становище, — і здобув величезну кількість шанувальників, охоплених справжньою «Дженсен-манією» (Jensanity). Його численні публічні виступи — з науковими лекціями, жартами «у стилі тата» та незмінними шкіряними куртками — зробили його головним амбасадором штучного інтелекту.

Як роман генерального директора Nvidia втягнув гіганта сфери ШІ у шпигунський скандал

Інцидент загрожує посилити нестабільність на ринку штучного інтелекту, який і без того стурбований можливим скороченням витрат на центри обробки даних. Nvidia виробляє чипи, критично важливі для обладнання, що використовується в ШІ-обчисленнях, і є однією з найдорожчих компаній у світі. Внутрішні потрясіння в компанії можуть негативно вплинути на всю галузь.

Nvidia також стала ключовим джерелом фінансування інфраструктури для штучного інтелекту. Хуанг співпрацював із найбільшими фірмами Уолл-стріт у межах ініціативи вартістю 500 мільярдів доларів, спрямованої на допомогу компаніям у швидкому розгортанні обладнання. Крім того, він спрямовував кошти на зміцнення ланцюжків постачання у сфері ШІ та підтримку клієнтів, що лише починають свій шлях у цій галузі. «Важко не сприймати новини, що з’явилися на вихідних, як негативні, адже вони ставлять під сумнів компетентність керівництва однієї з найважливіших американських компаній — компанії, яка фактично визначає вектор розвитку штучного інтелекту в США, — а також змушують замислитися над розсудливістю її очільника», — зазначив у своїй записці аналітик Bernstein Стейсі Расгон.

У неділю президент Дональд Трамп став на захист Хуана, назвавши його «чудовою людиною» і заявивши, що той має залишитися на посаді генерального директора.

«Я не розмовляв з ним про це, — повідомив Трамп журналістам. — Я просто знаю, що він чудова людина, але ж ніколи не знаєш, що там відбувається насправді».

Минулого тижня впливові республіканці з Палати представників США ініціювали зустріч із Хуаном, щоб обговорити його стосунки з Еліс Хуан (також відомою як Хуан Ле).

Згідно із заявою, оприлюдненою в неділю, рада директорів Nvidia формує комітет із незалежних директорів для розслідування цієї справи; вони співпрацюватимуть із зовнішніми юридичними консультантами. На торговельній платформі Robinhood акції Nvidia впали на 3,7%.

Розслідування розпочалося після появи низки повідомлень про те, що керівник Nvidia став об’єктом уваги з боку Еліс Хуан — колишньої співробітниці компанії Megaspeed International, яку уряд США підозрює у співпраці з китайськими спецслужбами.

Розслідування ради директорів стосуватиметься повідомлень про те, що чіповий магнат «став мішенню для зусиль іноземної розвідки», – заявила компанія. «Хоча рада директорів не має підстав вважати, що національна безпека чи секрети Nvidia були скомпрометовані, рада директорів вивчить всю доступну інформацію».

У своєму меморандумі Хуан заявив, що підтримає розслідування. «Я люблю нашу країну та нашу компанію, і я відданий захисту Nvidia та підтримці національної безпеки Америки», – сказав він.

Співзасновник Nvidia – лідер, відомий своїм практичним та невтомним стилем управління – перетворив виробника відеокарт на, мабуть, найважливішу технологічну компанію у світі. Високо ціновані чіпи-акселератори Nvidia використовуються для розробки та запуску моделей штучного інтелекту, і Nvidia розширила свою діяльність у суміжні галузі, включаючи комп’ютери, мережі та програмне забезпечення.

Китай «не наш ворог», політика США щодо чіпів – «помилка»

В інтерв’ю, знятому 14 жовтня, генеральний директор Nvidia Дженсен Хуан захищав співпрацю з Китаєм та критикував обмеження США щодо чіпів.

Хуан також був провідним голосом, який намагався заспокоїти побоювання щодо того, що технологія штучного інтелекту виходить з-під контролю людини. Він відкинув необхідність для лабораторій штучного інтелекту уповільнити свою роботу, щоб переконатися, що вона не загрожує людству – навіть у той час, коли лідери галузі, такі як Даріо Амодей та Сем Альтман, підтримали таку ідею. Він також стверджував, що нові правила не потрібні.

Переговори Сенату щодо NDAA вже включають пропозиції щодо перевірки місцезнаходження чіпів, віддаленого доступу та експорту передових чіпів штучного інтелекту, тоді як Nvidia та AMD лобіюють Білий дім та Міністерство торгівлі, щоб змусити законодавців скасувати або звузити їх. Ця справа може ще більше послабити позиції Nvidia, оскільки демократи візьмуть під контроль комітет у січні після перемоги в обох палатах, що призведе до посилення контролю над продажами її чіпів Китаю.

Компанія з Санта-Клари, Каліфорнія, не має публічного плану наступництва, і немає очевидного спадкоємця для Хуанга. Він неодноразово заявляв, що хоче продовжувати свою посаду протягом десятиліть, і створив навколо себе неформальну організаційну структуру, яка уникає традиційної ієрархії. Натомість його безпосередні підлеглі мають завдання швидко впроваджувати його рішення.

Хуан сказав, що ця система дає його компанії гнучкість реагувати на швидкі зміни в технологіях та залишатися гнучкою. Але це також створило ситуацію, коли немає заміни, готової вступити в дію та взяти на себе невпинний графік Хуанга.

Останні викриття «підкреслюють значний ризик появи ключової людини, з яким стикається Nvidia», – сказав Расгон. «Nvidia – це не звичайна компанія, а Дженсен – не звичайний генеральний директор; він – це Nvidia, він чітко визначає довгострокову стратегію та напрямок, і (нібито маючи 60 безпосередніх підлеглих) сам тягне за більшість ниток компанії».

Побоювання щодо того, що конфіденційна інформація може просочитися через контакти Nvidia з Китаєм, підживили заклики до розслідувань та ретельнішої перевірки діяльності Хуана та компанії, посилюючи тиск у тому, що вже було складним геополітичним балансуванням. Хоча Nvidia має право постачати обмежений асортимент продукції до Китаю за програмою ліцензування, наданою чинною адміністрацією Трампа, Пекін обмежив імпорт чіпів — глухий кут, який продовжує стримувати продажі виробника чіпів у другій за величиною економіці світу.

Хуан давно прагне продати більше процесорів штучного інтелекту Nvidia в Китаї, найбільшому ринку чіпів. Він стверджує, що Nvidia та її конкурентам слід дозволити обслуговувати регіон, щоб їхні продукти залишалися центральними для розвитку штучного інтелекту. За його словами, закриття ринку ризикує перетворити Китай на більш потужну, незалежну силу в галузі штучного інтелекту.

Інвестори вклали гроші в Nvidia, яка опублікує звіт про прибутки пізніше цього місяця, роблячи ставку на те, що вона продовжуватиме бути основним бенефіціаром безконтрольних витрат.