Кожен «Іскандер», який летить на українське місто, має свою біографію, і починається вона не на пусковій установці, а у цеху заводу, де виготовляють паливо, яке піднімає ракету у небо.

Одне із таких підприємств, АТ «Завод імені Морозова», знаходиться неподалік Санкт-Петербурга. Тут виробляють вибухові речовини і розробили тверде паливо для двигунів ракетних комплексів «Тополь-М». А для балістичних ракет 9М723 «Іскандер-М» завод робить і постачає твердопаливні заряди до двигунів 9Х820. Це підприємство ВПК входить до державної корпорації «Ростех» і є однією з важливих ланок ланцюжка, який дає армії рф балістику.

У ніч на 9 листопада в цю біографію втрутилися Сили оборони України. Підрозділи уразили підприємство і пошкодили одразу три виробничі цехи. Масштаби збитків уточнюються.

Що це означає для України? Кожен такий удар ускладнює ворогу випуск ракет для «Іскандерів», якими він б’є по наших містах. Ланцюжок рветься на самому початку, задовго до пускової установки.

Україна діє в межах права на самооборону, яке гарантує стаття 51 Статуту ООН. Сили оборони системно підривають воєнно-економічний потенціал агресора, щоб змусити рф припинити збройну агресію проти України.