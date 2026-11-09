На початку осені цього року противник почав застосовувати для ударів по містах України нову модифікацію БпЛА “Герань-5”, яку за аеродинамічною схемою та тактико-технічними характеристиками вже можна класифікувати як малогабаритну крилату ракету.

Експерти ГУР дослідили один із зразків, застосованих ворогом, який з певних причин майже цілим приземлився посеред українського поля.

Планер “Герань-5 К5-К”, як і його попередник “Герань-5”, побудований за нормальною аеродинамічною схемою. Несуче крило прямої стріловидності розміщене за схемою верхньоплана, хвостове оперення — однокільове, з нерухомими стабілізаторами та рулем напрямку.

К5-К має менші за звичайну “Герань-5” довжину — 4 метри проти 6,5 м, та розмах крил — 3 метри проти 3,2 м. Ворог також провів роботу над покращенням аеродинамічних характеристик фюзеляжу з метою підвищення швидкісних та висотних характеристик. Верхня стеля висоти польоту збільшилася з 5 до 6 км, крейсерська швидкість зросла до понад 450 км/год, а максимальна під час окремих маневрів може сягати 1000 км/год. Дальність (1000 км) та вага бойової частини (90 кг) залишилися без змін.

У дослідженому експертами ГУР зразку, зокрема, була встановлена термобарична бойова частина ТББЧ-90.

Авіоніка ідентична останнім версіям іншого реактивного БпЛА “Герань-4 Сікер” — польотний контролер, інерціальна навігаційна система “SADRA seeker” з модулем “МОХ”, локалізована копія 16-елементної CRP-антени Harxon GI-006, трекер, mesh-модем тощо.

Досліджений зразок також був оснащений блоком нової оптико-електронної кореляційної системи “Сусанин”, яку раніше виявила ГУР у “Герані-4”. Система порівнює зображення з оптичного датчика з еталонним зображенням, завантаженим в пам’ять мікрокомп’ютера, для забезпечення відповідності маршруту ракети/БпЛА від точки пуску до точки прицілювання. У дослідженій К5 замість оптичних датчиків до системи “Сусанин” входила камера подвійного діапазону.

Блок “Сусанин”, який безпосередньо відповідає за обробку інформації з камери та порівняння її з еталоном, є мікрокомпʼютером Coke Pi (китайський аналог Raspberry Pi) в пластиковому корпусі з відповідним маркуванням.

Аналогічний блок, але під іншою назвою (“Сосиска”) та з іншим призначенням (захоплення й трекінг перехоплювачів), був виявлений раніше в БпЛА “Гербера-2”.

Як силова установка використовується турбореактивний двигун ТРД-200, зібраний в Алабузі з китайських комплектуючих.

Із 93 електронних компонентів найбільше — від виробників зі США (52), а з КНР і Швейцарії — по 10. Противник продовжує спроби приховати маркування застосованої електронної компонентної бази, зокрема цифрових сигнальних процесорів DSP від Texas Instruments та інерціальних модулів Murata.

Такі дії рф свідчать, що санкції працюють і створюють складнощі для її ланцюгів постачання: зростають ціни, строки поставки та ризики зриву.

А значить, системна робота з посилення санкційного тиску та контролю за дотриманням обмежень здатна позбавити агресора спроможностей продовжувати війну.