Єгипет оголосив про відкриття нового родовища природного газу в Середземному морі, початкові оцінки вказують на близько 200 мільярдів кубічних футів у пласті розвідувальної свердловини “Nasim-1X”.

Каїр сподівається, що це відкриття допоможе підтримати вітчизняний видобуток газу та зменшити залежність від імпорту, інформує Еuronews.

Міністерство нафти та мінеральних ресурсів Єгипту заявило в п’ятницю, що бурові та оціночні роботи на свердловині, розташованій у концесійній зоні Тайба, виявили газоносний шар товщиною близько 15 метрів, що має виразні геологічні та петрофізічні характеристики.

Технічні та пластові дослідження все ще тривають для визначення обсягів, які можна видобувати, оцінки можливих добових темпів видобутку та оцінки комерційної доцільності відкриття.

Міністерство не оголосило дату початку виробництва.

Єгипет планує підключити свердловину до існуючих виробничих потужностей трубопроводом довжиною близько 22 кілометрів, з’єднавши його з трубопроводом Абу-Маді – Ель-Гаміль. Це має на меті використовувати наявну інфраструктуру та скоротити час, необхідний для початку виробництва.

Італійська компанія Eni експлуатує концесію Taiba у партнерстві з австралійською компанією Woodside, тоді як єгипетська фірма Petrobel виконувала бурові роботи від імені партнерів.

Міністерство нафти Єгипту пояснює позитивні результати зростанням інвестиційної та розвідувальної активності, відзначаючи покращення інвестиційного клімату та прогрес у врегулюванні простроченої фінансової дебіторської заборгованості перед іноземними компаніями, що працюють в енергетичному секторі.

Єгипет прагне збільшити власний видобуток природного газу після того, як зниження виробництва в останні роки призвело до більшої залежності від імпорту газу для задоволення ринкового попиту.

Каїр покладається на розробку нових родовищ та пришвидшення розвідувальних робіт для зміцнення місцевих поставок на тлі високого попиту на газ з боку електроенергетики та промислового секторів.

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