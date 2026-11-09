Податкова служба Миколаївщини проводить активні заходи з виявлення операцій, які можуть бути пов’язані з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.

Повідомляємо, що у січні – жовтні 2026 року фахівцями відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Миколаївській області підготовлено 26 висновків аналітичних досліджень щодо виявлення підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, та їх учасників.

Зокрема, 1 висновок аналітичних досліджень складено за вимогою Бюро економічної безпеки України, 1 висновок – за вимогою Територіального управління Державного Бюро розслідувань у м. Миколаєві, 3 висновки – за вимогою Миколаївської обласної прокуратури, 1 висновок – за вимогою Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області, 1 висновок – за вимогою Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, 1 висновок – за вимогою Служби Безпеки України в Миколаївській області, 18 висновків складено за власною ініціативою.

За результатами відпрацювання аналітичних досліджень матеріали направлено до відповідних правоохоронних органів для вжиття заходів реагування.

У подальшому, за переданими матеріалами до правоохоронних органів, відкрито 5 кримінальних проваджень та стосовно 9 суб’єктів господарювання прийнято рішення про долучення матеріалів до кримінального провадження.

У результаті здійснених заходів, погашено збитки до державного бюджету у сумі понад 24 млн грн, а також арештовано майно на суму понад 11 млн грн з метою подальшої реалізації та зарахування коштів до державного бюджету.

Також, податківцями виявлено та внесено до Реєстру підозрілих фінансових операцій 14 повідомлень про підозрілі фінансові операції на суму понад 35 млн грн, які направлено до Державної служби фінансового моніторингу для вжиття заходів відповідно до вимог чинного законодавства.

Крім того, організовано роботу щодо збирання, оброблення та узагальнення інформації, яка надходить із джерел не заборонених законодавством, щодо здійснення фінансової, господарської та інших видів діяльності суб’єктами господарювання та фізичними особами. За підсумками проведеної роботи до державного бюджету додатково надійшло понад 3 млн грн податку на додану вартість.

ДПС Миколаївщини звертається до платників податків з проханням дотримуватися вимог законодавства та своєчасно виконувати податкові зобов’язання, адже в умовах війни стабільне надходження податків є критично важливим для забезпечення обороноздатності держави, підтримки Збройних Сил України, функціонування соціальних програм та відновлення інфраструктури.

У разі виникнення труднощів або потреби в консультаціях платники можуть звертатися до центрів обслуговування платників, Офісу податкових консультантів або скористатися онлайн-ресурсами податкової служби.

Разом – до перемоги та відновлення України!

Головне управління ДПС у Миколаївській області