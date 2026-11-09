Яка кількість бомбардувальників Ту-95МС і Ту-160 взагалі може піднятися у повітря, та на якому етапі в них зараз будівництво укриттів під стратегічні бомбардувальники на авіабазі «Енгельс».

Росія ймовірно вперше за весь час повномасштабної війни сконцентрувала майже усі свої стратегічні бомбардувальники, 10 Ту-160 і 37 Ту-95МС на авіабазі “Украинка” на Далекому Сході, пише Defense Express.

Піти на такий раніше не бачений крок рашистам виявилось явно простіше, аніж збудувати ангари-укриття під стратегічні бомбардувальники на авіабазі “Енгельс”, без якої агресор все рівно не може обійтись при проведенні масованих ракетних ударів по території нашої країни.

Першоджерелом в даному випадку виступає матеріал моніторингової групи AviVector, де вказується зокрема, що з початку листопада на авіабазу “Украинка” з аеродромів “Енгельс” та “Оленья” було переміщено сумарно вісім стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і один Ту-160.

Ймовірно, саме таку кількість літаків стратегічної авіації (тобто вісім Ту-95МС і один Ту-160) ворог і застосував для чергового масованого удару по Україні в ніч на 3 листопада 2026 року.

Ймовірно, на самому летовищі “Украинка” російські Ту-95МС і Ту-160 стоять просто під відкритим небом, тобто без фізичного захисту. І в цьому випадку рашисти можуть покладатись на те, що на такі дистанції далекобійні дрони Сил оборони України залітати поки що не здатні.

Російські Ту-95МС на авіабазі “Украинка”, архівне фото з відкритих джерел

Крім того, “Украинка” є зручною базою також і для польотів Ту-95МС в Тихоокеанському регіоні, зокрема навколо Японії, де уже відмічено антирекорд по вильотам також Ту-142, Ил-20 і Су-35С.

Про намір РФ збудувати до 20 укриттів-ангарів на аеродромі “Енгельс” під стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160 вперше стало відомо у квітні 2025 року, а перші предметні дані по цій темі зʼявились уже в червні 2026 року.

Зведення каркасів під майбутні ангари на аеродромі “Енгельс”, 12 жовтня 2026 року, фото від AviVector

Втім, як показав знімок від тої ж групи AviVector станом на жовтень 2026 року, будівництво ангарів на аеродромі “Енгельс” не просунулось далі етапу зведення каркасу.

На тлі чого виходить, що росіянам виявилось реально простіше для кожного масованого удару переганяти свої дефіцитні стратегічні бомбардувальники на дистанцію майже 5400 кілометрів лише “в одну сторону”, аніж створити реально надійний захист на тій же авіабазі “Енгельс”, пише Іван Киричевський, військовослужбовець 413 полку СБС “Рейд”, експерт Defense Express.