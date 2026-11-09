Колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко повідомив про обшуки у фігурантів справи про розкрадання грошей на захист енергетики на Київщині та опублікував фото їхнього розкішного будинку. З позолотою, мармуровими колонами, басейном і тераріумом із живим крокодилом. Стиль – щось середнє між Пшонкою і колгоспом.
Свій пост Стерненко опублікував ще до полудня, але й досі від поліції підтверджень немає.
У поки поліція мовчить, українці засипали мережу мемами.
Гидке, бридке, дурне і без смаку
Кращі меми та реакції українців на черговий сором зібрало ТСН.
Оприлюднені кадри моментально розійшлися на меми, а найбільше обговорень викликав тераріум із рептилією. Українці іронізують, що крокодил отримав кращі умови проживання у столиці, ніж більшість містян.
А деякі жартують, ніби тварину купували як новий екзотичний вид захисту для ТЕЦ.
Контраст між золотими декораціями та білими металопластиковими дверима поруч користувачі охрестили окремим «архітектурним шедевром» та пожартували, що це спеціальний хід на випадок раптового візиту Володимира Зеленського.
Не менше уваги дісталося й величезному портрету господаря в підкачаній формі, який висміяли за надмірне самолюбування та «нагородження самого себе за вдалу аватарку».
Також у соцмережах провели паралелі із відключеннями світла, адже кошти виділялися саме на відновлення та захист енергетичної інфраструктури.
Дописувачі зазначили, що в таких «хоромах» можна спокійно орієнтуватися навіть під час повного блекауту, адже від розкоші вони світяться, наче потужний маяк.
Загальний стиль помешкання традиційно порівняли з відомим декором Віктора Пшонки, жартуючи про необхідність запровадити для чиновників примусові курси з дизайну.