Колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко повідомив про обшуки у фігурантів справи про розкрадання грошей на захист енергетики на Київщині та опублікував фото їхнього розкішного будинку. З позолотою, мармуровими колонами, басейном і тераріумом із живим крокодилом. Стиль – щось середнє між Пшонкою і колгоспом.

Свій пост Стерненко опублікував ще до полудня, але й досі від поліції підтверджень немає.

У поки поліція мовчить, українці засипали мережу мемами.

Гидке, бридке, дурне і без смаку

Кращі меми та реакції українців на черговий сором зібрало ТСН.

Оприлюднені кадри моментально розійшлися на меми, а найбільше обговорень викликав тераріум із рептилією. Українці іронізують, що крокодил отримав кращі умови проживання у столиці, ніж більшість містян.

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А деякі жартують, ніби тварину купували як новий екзотичний вид захисту для ТЕЦ.

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Контраст між золотими декораціями та білими металопластиковими дверима поруч користувачі охрестили окремим «архітектурним шедевром» та пожартували, що це спеціальний хід на випадок раптового візиту Володимира Зеленського.

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Не менше уваги дісталося й величезному портрету господаря в підкачаній формі, який висміяли за надмірне самолюбування та «нагородження самого себе за вдалу аватарку».

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Допис у Threads / © соцмережі

Також у соцмережах провели паралелі із відключеннями світла, адже кошти виділялися саме на відновлення та захист енергетичної інфраструктури.

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Дописувачі зазначили, що в таких «хоромах» можна спокійно орієнтуватися навіть під час повного блекауту, адже від розкоші вони світяться, наче потужний маяк.

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Допис у Threads / © соцмережі

Загальний стиль помешкання традиційно порівняли з відомим декором Віктора Пшонки, жартуючи про необхідність запровадити для чиновників примусові курси з дизайну.

Допис у Threads / © соцмережі

Допис у Threads / © соцмережі

Допис у Threads / © соцмережі

Допис у Threads / © соцмережі

Допис у Threads / © соцмережі