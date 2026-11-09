Попередній прогноз по застосуванню ГПВ на ВІВТОРОК, 10 листопада. Погодинні графіки діятимуть з 06:00 до 23:59.

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 – 14:30 – 21:30;

1.2 – 05:30 – 07:30; 11:00 – 14:30; 18:00 – 22:30;

2.1 – 05:30 – 07:30; 14:30 – 21:30;

2.2 – 00:00 – 00:30; 05:30 – 07:30; 11:00 – 14:30; 21:30 – 00:00;

3.1. – 05:30 – 07:30; 11:00 – 18:00;

3.2 – 11:00 – 18:00; 21:30 – 00:00;

4.1 – 00:00 – 00:30; 05:30 – 11:00; 14:30 -18:00;

4.2 – 05:30 – 11:00; 14:30 – 18:00; 21:30 – 00:00;

5.1 – 00:00 – 00:30; 07:30 – 14:30; 18:00 – 21:30;

5.2 – 07:30 – 11:00; 18:00 – 21:30;

6.1 – 07:30 – 14:30; 21:30 – 00:00;

6.2 – 07:30 – 11:00; 18:00 – 22:30.

❗️❗️❗️ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! За посиланням https://off.energy.mk.ua/ “жовті” години на графіку означають час включення/відключення під