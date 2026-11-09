Попередній прогноз по застосуванню ГПВ на ВІВТОРОК, 10 листопада. Погодинні графіки діятимуть з 06:00 до 23:59.
В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:
1.1 – 14:30 – 21:30;
1.2 – 05:30 – 07:30; 11:00 – 14:30; 18:00 – 22:30;
2.1 – 05:30 – 07:30; 14:30 – 21:30;
2.2 – 00:00 – 00:30; 05:30 – 07:30; 11:00 – 14:30; 21:30 – 00:00;
3.1. – 05:30 – 07:30; 11:00 – 18:00;
3.2 – 11:00 – 18:00; 21:30 – 00:00;
4.1 – 00:00 – 00:30; 05:30 – 11:00; 14:30 -18:00;
4.2 – 05:30 – 11:00; 14:30 – 18:00; 21:30 – 00:00;
5.1 – 00:00 – 00:30; 07:30 – 14:30; 18:00 – 21:30;
5.2 – 07:30 – 11:00; 18:00 – 21:30;
6.1 – 07:30 – 14:30; 21:30 – 00:00;
6.2 – 07:30 – 11:00; 18:00 – 22:30.
❗️❗️❗️ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! За посиланням https://off.energy.mk.ua/ “жовті” години на графіку означають час включення/відключення під